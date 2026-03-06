Actualités

La prochaine Xbox se dévoile, voici Project Helix ! 

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 6 mars 2026
project-helix

Si Sony croit encore à la pérennité de sa PS5, chez Xbox, les choses commencent à bouger. Hier, Microsoft a récemment officialisé l’existence de Project Helix, le nom de code de sa prochaine console. Certes, le projet est encore entouré de mystère, mais à en croire l’annonce, ce nouveau hardware pourrait marquer un tournant stratégique majeur pour la firme américaine. L’objectif ? Rapprocher plus que jamais les univers du PC et de la console…

À lire également : Blizzard officialise la date de sortie et le contenu du crossover Overwatch x NieR: Automata

Project Helix, c’est quoi ?

Le coup d’envoi de la 10è génération est donné chez Xbox ! Hier, Asha Sharma, la nouvelle dirigeante de Microsoft Gaming, a officiellement confirmé le développement de la prochaine console Xbox, baptisé provisoirement Project Helix. Dans une prise de parole publique, elle a évoqué le projet comme “la future plateforme matérielle de la marque Xbox”, appelée à succéder à la génération actuelle.

L’un des points les plus intéressants révélés concerne la philosophie de la plateforme. Selon Asha, Project Helix devrait être capable de faire fonctionner à la fois des jeux Xbox et des jeux PC. Cette orientation suggère donc une architecture plus proche d’un PC gaming, ce qui pourrait faciliter le développement multiplateforme et simplifier la compatibilité logicielle. Le but de Microsoft est ainsi clair : unifier ses environnements Xbox et Windows.

Pour l’instant, Microsoft n’a communiqué aucune spécification technique précise concernant la console. On sait toutefois que le constructeur travaille une nouvelle fois avec AMD, partenaire de la marque pour les processeurs et GPU des consoles Xbox depuis plusieurs générations.

Au-delà de cette collaboration, les détails restent encore rares. La date de sortie officielle, le prix, ainsi que le design sont encore secrets. Néanmoins, Microsoft insiste sur une promesse : Project Helix sera une machine haut de gamme axée sur la performance et la compatibilité avec l’écosystème Xbox existant.

Les prochaines informations pourraient arriver rapidement. Microsoft doit en effet participer à la Game Developers Conference 2026, qui se tiendra à San Francisco du 9 au 13 mars. Même si l’événement s’adresse avant tout aux développeurs, il pourrait offrir de premiers indices sur la prochaine console Xbox.

Histoire à suivre de très près ! 

