Huawei sécurité quantique : une percée majeure pour des réseaux sûrs

Huawei franchit une nouvelle étape dans le domaine de la cybersécurité lors du MWC Barcelona 2026. L’entreprise dévoile sa solution intelligente d’intégration de chiffrement du trafic, offrant une sécurité quantique inédite pour les réseaux étendus (WAN). Cette innovation répond à la montée rapide des menaces quantiques et à la nécessité de simplifier le déploiement d’une sécurité de haut niveau.

Huawei présente sa solution de sécurité quantique au MWC 2026

À l’occasion du MWC à Barcelone, Huawei a officialisé sa nouvelle solution baptisée Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration. Cette solution combine les atouts de l’intelligence réseau et la puissance de la sécurité quantique. Son objectif ? Protéger les données sensibles face à l’arrivée des ordinateurs quantiques, capables de déchiffrer des systèmes jusque-là robustes. Les entreprises sont ainsi mieux armées contre les cyberattaques sophistiquées à venir.

Une intégration intelligente pour renforcer la cybersécurité WAN

La solution repose sur deux avancées majeures :

Première carte QKD intégrée dans un routeur NetEngine 8000E. Cette carte rend inutile le recours à des dispositifs autonomes coûteux. Elle réduit la complexité du réseau et permet un déploiement rapide de la sécurité quantique .

dans un routeur NetEngine 8000E. Cette carte rend inutile le recours à des dispositifs autonomes coûteux. Elle réduit la complexité du réseau et permet un déploiement rapide de la . Algorithme unique de gestion du bruit qui unifie les canaux quantiques, de négociation, et de communication. Cette innovation permet de faire transiter tous les signaux par une seule fibre optique, réduisant ainsi les besoins en infrastructures.

Grâce à ces innovations, Huawei simplifie l’accès à la sécurité quantique, tout en augmentant la résilience des réseaux d’entreprise.

Réduction des coûts et déploiement simplifié de la sécurité quantique

Un des freins majeurs à l’adoption de la sécurité quantique réside dans le coût élevé des équipements et l’installation de fibres optiques dédiées. Avec la solution Xinghe, Huawei élimine ce frein :

Les coûts d’investissement chutent de plus de 60%. L’architecture réseau est allégée grâce à l’intégration native de la sécurité. Les entreprises gagnent en flexibilité et peuvent évoluer vers la sécurité quantique sans transformer entièrement leur infrastructure.

En résumé, Huawei propose une réponse concrète aux défis de la cybersécurité moderne avec la solution Xinghe. Cette innovation permet de renforcer la sécurité tout en maîtrisant les coûts. Les entreprises disposent désormais d’un outil efficace pour anticiper les risques quantiques et bâtir des réseaux fiables pour le futur. La sécurité quantique devient plus accessible grâce à cette avancée majeure signée Huawei.

