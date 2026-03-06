Nebula P1i – Surprenez vos soirées : vivez l’expérience cinéma où vous voulez !

La marque soundcore, issue du groupe Anker Innovations, vient tout juste de présenter sa nouvelle gamme de projecteurs Nebula P1i. Leur ambition ? Redéfinir la façon dont on vit le divertissement, partout, à tout instant. Qu’il s’agisse d’une soirée dans le salon, sur la terrasse ou en pleine nature, ils promettent de transformer chaque espace en une véritable salle de cinéma improvisée.

Une expérience grand écran partout… et instantanément

Fini les contraintes, les nouveaux projecteurs Nebula posent leurs valises où bon vous semble. Leur installation se fait en quelques secondes, grâce à la détection automatique de l’environnement, à la correction de la mise au point et à l’adaptation intelligente à la surface de projection. Vous choisissez un mur ? Un drap tendu dans le jardin ? Ils s’ajustent sans broncher.

Cerise sur le gâteau, Google TV et Netflix sont intégrés dans tous les modèles. Oubliez les branchements compliqués : les séries, films et matchs sont accessibles immédiatement. Le cinéma à domicile devient instinctif et s’invite autant lors d’une soirée en solo que d’un week-end festif entre amis.

Nebula P1i : le projecteur compact et malin

Le Nebula P1i brille par sa compacité et sa simplicité. Prévu pour ceux qui aiment improviser des séances cinéma n’importe où, il mise sur un design élégant et une portabilité évidente. Son astuce : des enceintes orientables qui s’adaptent à la configuration de chaque pièce. Que le projecteur soit au centre, sur le côté ou posé sur une table basse, le son s’ajuste.

Jumelé à une installation rapide et intuitive, ce modèle séduira tous ceux qui veulent un appareil discret et efficace pour les escapades, les soirées en famille ou entre amis. Disponible début avril sur soundcore et Amazon au prix conseillé de 369,99 €.

Nebula P1 : le son qui vous suit dans tous les espaces

Le Nebula P1 va plus loin en matière de polyvalence. Ses enceintes détachables permettent de disposer le son dans toute la pièce ou même à l’extérieur, créant une ambiance digne des plus grandes projections. Ajoutez à cela une luminosité renforcée et une conception robuste, et vous obtenez le partenaire idéal pour les soirées prolongées sur la terrasse ou les week-ends à la campagne.

Disponible dès le 25 février sur soundcore et Amazon pour 799,99 €. Une station d’énergie Anker Solix C300 est offerte pour tout achat entre le 25 février et le 9 mars.

Nebula X1 Pro : la salle de cinéma à la maison

Top du top, le Nebula X1 Pro vise clairement les amateurs d’immersion totale. Sa technologie triple laser 4K et ses 3 500 ANSI lumens affichent des images spectaculaires. Vous pouvez projeter jusqu’à 200 pouces ! Pas besoin d’avoir un home cinéma, ce modèle s’adapte à toutes les situations, du salon à l’événement XXL.

Le son n’est pas en reste : système 7.1.4 compatible Dolby Atmos, deux microphones sans fil inclus, parfaite pour les soirées karaoké ou les discours improvisés. Livré avec Google TV et Netflix natif, ce projecteur se transforme en véritable centre de divertissement. Il sera disponible le 25 février au prix de 4 999 € sur soundcore et Amazon. Offre de lancement jusqu’au 9 mars : 500 € de réduction et une station d’énergie Anker Solix C1000 offerte.

Vous rêvez de transformer vos prochaines soirées en moments inoubliables ? Partagez-nous en commentaire comment, où et avec qui vous aimeriez tester ces nouveaux projecteurs Nebula ! N’hésitez pas à relayer cet article pour inspirer les cinéphiles autour de vous.