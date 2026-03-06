Addepar dévoile Addison : une innovation majeure pour l’investissement

Addepar, spécialiste des solutions d’analyse et de gestion de portefeuilles, annonce une avancée majeure. L’entreprise lance Addison, sa nouvelle expérience d’intelligence artificielle (IA) intégrée à la plateforme. Cette innovation vise à offrir des renseignements exploitables et transparents à tous les professionnels de l’investissement. Découvrons comment Addepar transforme l’analyse financière.

Addison : une nouvelle expérience d’IA dédiée à l’investissement

Addison marque un tournant dans la stratégie d’Addepar. Cette nouvelle solution d’IA s’intègre directement dans la plateforme mondiale. Elle permet d’accéder rapidement à des analyses claires et contextuelles grâce au langage naturel. Les clients analysent désormais plus facilement la performance, les expositions et la liquidité des portefeuilles. Grâce à une base de données unifiée, chaque décision bénéficie d’un socle fiable et traçable.

Des analyses financières plus fiables et transparentes avec Addepar

La transparence et la confiance sont des priorités pour Addepar. Addison offre des analyses traçables dans le contexte réel des portefeuilles. Les utilisateurs accèdent à des flux sécurisés et personnalisés selon leurs autorisations. L’intelligence d’Addison amplifie la capacité de gérer la complexité des données. Résultat : des réponses rapides aux questions, même les plus complexes, et une responsabilité accrue dans la gestion des actifs.

L’innovation continue d’Addepar au service des professionnels

Addepar ne cesse d’enrichir sa plateforme. En effet, l’entreprise investit plus de 150 millions de dollars chaque année en recherche et développement. Ainsi, son IA gère aujourd’hui près de 9 000 milliards de dollars d’actifs dans 60 pays. Par ailleurs, Addison vient s’ajouter à d’autres outils puissants comme Alts Data Management. Cela facilite notamment l’extraction et la normalisation de données complexes, tout en réduisant l’effort manuel. Le partenariat avec les clients permet aussi de bâtir des flux de travail optimisés, du traitement des données à l’analyse avancée.

Avec Addison, Addepar confirme sa volonté d’être à la pointe de la technologie d’investissement. En intégrant l’IA au cœur des décisions, la plateforme transforme la complexité en clarté. Tous les professionnels bénéficient ainsi de solutions fiables, rapides et adaptées aux plus grands défis d’aujourd’hui.

