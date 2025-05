GIGABYTE solutions IA : des avancées exceptionnelles pour tous

GIGABYTE impressionne encore le monde de la technologie. Lors du COMPUTEX 2025, la marque lance ses solutions IA « LEADING EDGE ». Leur ambition : rendre l’intelligence artificielle accessible à tous, de manière performante et intuitive. Gamers, créateurs et entreprises découvriront des innovations qui changent la donne.

Les nouveaux appareils GIGABYTE propulsent l’IA grand public

L’événement a mis en avant des appareils révolutionnaires. L’AORUS RTX™ 5090 AI BOX porte la puissance du supercalculateur dans les foyers. Ce boîtier offre une performance 3,1 fois supérieure à la génération précédente. Grâce à Thunderbolt 5, la connectivité atteint un nouveau niveau.

Puis, l’AI TOP ATOM arrive avec la puce NVIDIA GB10 Grace Blackwell. Ce supercalculateur personnel s’adapte à tous les usages, même aux plus exigeants. Il gère les modèles d’IA les plus lourds en toute sécurité et confidentialité.

Innovations logicielles pour booster jeu, création et productivité

Pour libérer tout le potentiel matériel, GIGABYTE propose une suite logicielle avancée. AI TOP Utility 4.0 facilite l’apprentissage automatique et l’inférence locale. Il prend en charge des modèles d’IA avec jusqu’à 685 milliards de paramètres.

De plus, l’agent IA GiMATE arrive sur les ordinateurs portables AORUS et AERO. Grâce à la fonction « Press and Speak », les utilisateurs gagnent en productivité. La nouvelle option GiMATE Coder permet aux novices de créer du code facilement.

Des cartes mères et moniteurs optimisés par l’intelligence artificielle

GIGABYTE ne s’arrête pas là. Les nouvelles cartes mères AORUS disposent du Turbo Mode 2 piloté par l’IA. Les performances grimpent jusqu’à 35 % sans aucune action manuelle. Côté Intel, le mode Ultra Turbo débloque 38 % de puissance supplémentaire.

Les moniteurs profitent aussi de l’IA. Les modèles comme le M27UP ICE 4K offrent une réactivité accrue et des images plus nettes. Certains montent jusqu’à 500 Hz en fréquence de rafraîchissement, une première pour l’e-sport.

Avec ses solutions IA, GIGABYTE marque une nouvelle étape dans l’usage quotidien de l’intelligence artificielle. Que vous soyez gamer, créatif ou société, ces innovations offrent rapidité, simplicité et performances. L’avenir de l’IA se dessine chez GIGABYTE, et il s’annonce accessible à tous.

