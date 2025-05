Le cinéma IA bouleverse positivement la production à Hollywood

Le cinéma IA est en train de vivre une transformation majeure. À Cannes, un partenariat inédit marque le lancement de la toute première série de films pilotés par l’intelligence artificielle générative. À la tête de cette innovation, l’ancien vice-président de Microsoft et le créateur de « Conjuring » associent talents humains et technologies de pointe. Une nouvelle page s’ouvre pour l’industrie du film.

Une révolution du cinéma grâce à l’intelligence artificielle

Intelliflicks, studio basé en Inde, utilise l’IA pour révolutionner la production cinématographique. Sa technologie promet d’économiser jusqu’à 75% du temps et des coûts habituels. Avec sa chaîne d’outils brevetée, le studio souhaite rendre possible ce qui était inabordable. Ainsi, de nouveaux créateurs peuvent s’exprimer et rivaliser avec les grands studios. Ce modèle met la créativité humaine au cœur de l’innovation, sans l’effacer.

Des films IA produits par des pionniers d’Hollywood et de la tech

L’équipe derrière ce projet est impressionnante. On retrouve Gurdeep Singh Pall, pionnier de l’IA et ancien de Microsoft, et Tony DeRosa-Grund, producteur du célèbre « Conjuring ». D’autres talents rejoignent cette aventure, comme Khushwant Singh, auteur et cofondateur d’Intelliflicks, ou Peter Cornwell, réalisateur à succès. Leur objectif ? Créer une véritable centrale d’excellence technique et créative, en misant sur la puissance de l’IA.

Une sélection de cinq longs métrages créés avec le Cinéma IA

Cinq films sont déjà en préparation, couvrant de nombreux genres recherchés :

Stoker : un thriller où la légende de Dracula prend vie.

: un thriller où la légende de Dracula prend vie. End of the Rainbow : un suspense financier basé sur un secret historique entre la Chine et l’Angleterre.

: un suspense financier basé sur un secret historique entre la Chine et l’Angleterre. The Nick Pope Story : une plongée dans les conspirations OVNI inspirées de témoignages réels.

: une plongée dans les conspirations OVNI inspirées de témoignages réels. The Cat : une comédie d’espionnage animée pleine d’action.

: une comédie d’espionnage animée pleine d’action. Scream World : une histoire surnaturelle dans un asile hanté.

Ce portefeuille inédit exploite la puissance du modèle HyGenAI, réduisant les risques et accélérant la rentabilité.

En résumé, la cinéma IA n’est plus un rêve lointain. Avec Intelliflicks et son équipe de pionniers, cette technologie prend vie dans des longs métrages innovants. Grâce à l’intelligence artificielle générative, le septième art entre dans une nouvelle ère où créativité et technologie avancent ensemble. Les spectateurs découvriront bientôt une façon inédite de vivre le cinéma.

