La ICE Smart Junior 3.0 est une montre connectée destinée aux enfants, développée par la marque belge Ice-Watch. Conçue pour plaire aux plus jeunes tout en rassurant les parents, elle combine un design ludique avec des fonctionnalités pratiques de localisation. Elle est disponible au prix de 99 euros. Ce modèle est compatible avec le service Apple Find My, ce qui permet une géolocalisation facile à partir de l’écosystème Apple. Mais tient-elle vraiment ses promesses ?

Notre avis en bref sur Ice Smart Junior 3.0

L’Ice Smart Junior 3.0 est une première expérience tech chez l’enfant de 6 à 12 ans, avec un vrai plus côté sécurité pour les parents. Grâce à sa compatibilité avec Apple Find My, elle permet aux parents de localiser facilement la montre — donc l’enfant — à tout moment. Aussi, elle embarque des fonctions bien-être comme le podomètre, le suivi du sommeil et la fréquence cardiaque. Son écran AMOLED est lumineux, son bracelet en silicone confortable, et son étanchéité IP68 la rend résistante aux petites aventures du quotidien. Toutefois, elle ne dispose ni d’appel ni de GPS autonome, tout passe par le smartphone connecté. L’expérience est donc meilleure si vous êtes déjà équipé d’un iPhone.

Unboxing de l’Ice Smart Junior 3.0

Tout d’abord, dès l’ouverture de la boîte, la Ice Junior 3.0 donne une impression soignée. Le packaging est compact, coloré et conçu pour plaire aux enfants autant qu’aux parents. À l’intérieur, on retrouve :

La montre connectée Ice Junior 3.0 (disponible en plusieurs coloris vifs)

Un câble de charge magnétique USB

Un guide de démarrage rapide multilingue

La montre est légère, le bracelet en silicone souple semble confortable et résistant. Aussi, les finitions sont correctes pour une montre à ce prix de 99 euros.

L’Ice Smart Junior 3.0 : Un look ludique et personnalisable

Dès le déballage, la montre attire l’œil avec son écran carré aux bords arrondis et son interface colorée. Immédiatement, le fond d’écran avec des papillons (dans la version testée) évoque un univers joyeux, conçu pour plaire aux enfants. Bonne nouvelle : plusieurs cadrans sont disponibles, permettant à chaque enfant de personnaliser sa montre selon ses goûts.

Confort au poignet

Avec son bracelet en silicone souple, la ICE Smart Junior 3.0 se porte facilement au quotidien avec un poids de 160 g. Ni trop rigide ni trop mou, il tient bien au poignet sans gêner les mouvements, même pendant les jeux ou le sport. Aussi, le système de fermeture à boucle classique est sécurisant et bien adapté aux petites mains.

Etanchéité

La montre est certifiée IP68, ce qui signifie qu’elle est résistante à l’eau et à la poussière. Ainsi, votre enfant peut donc la garder sous la pluie, à la plage ou même dans le bain, sans risquer de l’endommager.

Un design pensé pour l’usage réel

Tout d’abord, l’interface est claire, avec de gros chiffres lisibles et des icônes intuitives. L’écran AMOLED de 1,75 pouces est suffisamment grand pour afficher l’heure, les pas, la météo ou les notifications sans encombre. Par ailleurs, l’ergonomie tactile reste simple, ce qui est parfait pour les plus jeunes.

Fonctionnalités principales de l’Ice Smart Junior 3.0

Concernant l’affichage, l’écran AMOLED 1,75″ est lumineux avec une résolution de 390×450 pixels, permettant une lecture claire des informations. Toutefois, le tactile reste assez lent et parfois capricieux.

Au sujet de la personnalisation, plusieurs cadrans sont disponibles, modifiables selon les préférences de l’enfant.

Sur le plan des fonctions connectées, l’Ice Smart Junior 3.0 dispose de :

Notifications : Réception des SMS et des notifications, à condition d’être connectée à un smartphone.

: Réception des SMS et des notifications, à condition d’être connectée à un smartphone. Podomètre : Suivi du nombre de pas effectués.

: Suivi du nombre de pas effectués. Calculatrice, alarme, jeux, météo, contrôle de la musique

Aussi, plusieurs fonctionnalités font une part belle à la santé :

Suivi du sommeil.

Mesure de la fréquence cardiaque.

Taux d’oxygène dans le sang.

Pression artérielle.

De plus, l’Ice Smart Junior 3.0 dispose de différents modes sportifs : Marche, course à pied, cyclisme, football, tennis, randonnée, baseball, etc.

Concernant le contrôle parental : Les parents peuvent instaurer des règles d’utilisation via l’application dédiée.

Autonomie et compatibilité de l’Ice Smart Junior 3.0

Une autonomie fiable et adaptée aux enfants :

La ICE Smart Junior 3.0 affiche une autonomie annoncée de 5 à 7 jours, selon l’usage. Aussi, lors de notre test, la montre a tenu 5 à 6 jours en moyenne, en utilisation mixte (notifications activées, podomètre en marche, localisation ponctuelle, écran utilisé plusieurs fois par jour). Par conséquent, c’est un bon résultat pour une montre de cette catégorie.

De plus, concernant le temps de charge, il faut compter environ 2 heures pour une recharge complète à l’aide du câble magnétique fourni.

Compatibilité : iOS et Android, mais avantage à Apple

La montre est compatible avec iOS (à partir de 12.0) et Android (7.0 et +). Aussi, elle se connecte via Bluetooth à l’application dédiée ICE Junior, disponible sur l’App Store et Google Play.

Mais là où la montre se distingue, c’est avec sa compatibilité native avec le service Apple Find My, une exclusivité réservée aux utilisateurs d’iPhone. Grâce à cette fonction, les parents peuvent localiser la montre (et donc leur enfant) sans abonnement ni carte SIM, à la manière d’un AirTag.

Par contre, point négatif, sur Android, cette fonction n’est pas disponible, ce qui rend l’expérience un peu moins complète.

Une application facile et bien pensée

Tout de suite, l’installation est simple : après avoir téléchargé l’app ICE Junior depuis l’App Store ou Google Play, l’appareil se connecte à la montre via Bluetooth. Aussi, le processus ne prend que quelques minutes, et l’interface est claire dès les premiers écrans.

L’application se divise en plusieurs onglets bien organisés :

Tableau de bord : accès rapide à l’heure, la batterie, et la dernière position connue.

: accès rapide à l’heure, la batterie, et la dernière position connue. Santé : suivi des pas, du sommeil et de la fréquence cardiaque.

: suivi des pas, du sommeil et de la fréquence cardiaque. Paramètres : choix du cadran, gestion des notifications, réglages de la montre.

: choix du cadran, gestion des notifications, réglages de la montre. Historique : vue synthétique des données sur plusieurs jours.

Dans l’ensemble, l’application est colorée, lisible, et ne noie pas l’utilisateur dans trop de menus ou d’options.

De plus, les notifications (appels, messages, événements du calendrier…) peuvent être activées ou désactivées individuellement. Elles apparaissent sur la montre si elle est connectée en Bluetooth au smartphone.

Concernant le contrôle parental, l’app ICE Junior permet aux parents de :

Consulter l’activité physique de leur enfant (pas, rythme cardiaque…)

de leur enfant (pas, rythme cardiaque…) Activer le mode “Ne pas déranger” pendant certaines plages horaires

pendant certaines plages horaires Personnaliser la montre (fond d’écran, alarmes, etc.)

(fond d’écran, alarmes, etc.) Lancer une alerte sonore pour retrouver la montre si elle est à proximité

Géolocalisation sur la ICE Junior 3.0 : efficace et rassurante ?

Parmi les arguments majeurs de la montre ICE Junior 3.0, la fonction de géolocalisation occupe une place centrale. Elle promet aux parents de savoir à tout moment où se trouve leur enfant grâce à Apple Find My, le service de localisation intégré aux appareils Apple.

Connexion avec Apple Find My

La ICE Smart Junior 3.0 fonctionne sans carte SIM : elle utilise la technologie Bluetooth pour se connecter à un appareil Apple à proximité (iPhone, iPad ou Mac). Une fois jumel ée, elle est enregistrée dans l’app Localiser d’Apple, au même titre qu’un AirTag.

Toutefois, des conditions sont nécessaires pour une bonne géolocalisation : iPhone sous iOS 12 ou plus récent à proximité, le Bluetooth activé et une application « Localiser » configurée.

Aussi, il est important de préciser que la montre ne peut être localisée que lorsqu’elle se trouve à portée d’un appareil Apple connecté à Internet. Elle ne dispose pas de puce GPS intégrée ni de connexion réseau autonome.

Conclusion

En somme, la ICE Smart Junior 3.0 est une très bonne montre connectée d’entrée de gamme ( 99 euros) pour enfants, idéale pour une première expérience. Ainsi, elle conviendra particulièrement bien aux familles équipées d’iPhone, à la recherche d’un outil ludique, sécurisé et sans abonnement. Pour les autres, quelques concessions seront nécessaires. De plus, la ICE Smart Junior 3.0 est bien conçue pour les enfants : colorée, légère, résistante, avec une bonne autonomie et une fonction de localisation rassurante via Apple Find My. En revanche, elle reste limitée sans iPhone, et l’absence de GPS ou de fonctions de communication la rend moins adaptée aux enfants plus âgés ou autonomes.

Produit disponible sur Ice-Watch - ICE smart junior 3.0 FM Purple Soft blue - Montre connectée géolocalisable violette pour fille avec bracelet en silicone - 024550 (1.75 pouces)

Voir l'offre 99,00 €