Fitbit Charge 5 : le nouveau bracelet connecté enfin officialisé

Fitbit, le fabricant de tracker d’activité et de bracelets connectés, vient d’annoncer le bracelet connecté Charge 5.

Après une année 2020 pas comme les autres, Fitbit souhaite donner à ses utilisateurs un moyen d’améliorer leur qualité de vie. Les leviers pour cette amélioration sont la gestion du stress, du sommeil et des activités sportives. Ainsi, en utilisant ses bracelets connectés, Fitbit souhaite que les utilisateurs soient capables de mieux gérer leur bien-être.

Avec le Fitbit Charge 5, les capteurs ont été améliorés, tout comme la puissance du bracelet connecté. Ainsi, vous allez pouvoir être mieux suivi et améliorer la gestion de votre bien-être. On apprend aussi que la batterie garde sa semaine d’autonomie. Vous n’aurez donc toujours pas à vous soucier d’une charge régulière. Tout comme les modèles précédents, il est compatible IOS et Android grâce à l’application Fitbit.

Le design de la Fitbit Charge 5

Le bracelet connecté Fitbit charge 5, a été amélioré pour les sportifs. Il dispose d’un écran plus grand et surtout plus lumineux que la Charge 4. La luminosité était notamment un point faible remonté par les utilisateurs. En plus d’avoir été augmentée, elle s’ajuste automatiquement comme sur la Luxe. Du côté du design, des améliorations ont été apportées au niveau du poids et de l’épaisseur du bracelet afin de vous laisser la totale liberté de votre poignée. Une autre amélioration a été apportée sur les bracelets : de nouveaux coloris, motifs et bracelets.

Les nouveautés du côté sport

Fitbit a amélioré les fonctionnalités sportives de ses bracelets connectés avec la Charge 5. Nous apprenons notamment l’arrivée d’un nouvel indicateur concernant la gestion de la récupération : Daily Readiness. Il vous informera de votre état de forme en se basant sur votre repos en se basant sur vos dernières nuits. Il analysera ainsi votre fréquence cardiaque et votre fréquence cardiaque au repos. Ainsi, vous saurez quelle séance de sport privilégier et quel est le meilleur jour pour vous dépasser. La saturation en oxygène de votre sang sera une autre constante disponible sur l’application. Elle sera suivies tout au long de votre journée, y compris pendant vos activités sportives.

La méditation et le sommeil

La fonction méditation est encore une fois disponible. Petite nouveauté sur la Fitbit Charge 5, elle sera renforcée par l’association avec l’application Calm. Vous pourrez ainsi accéder à des séances de méditation, relaxante ou préparant une bonne nuit de sommeil.

Une nouvelle fonctionnalité vous permettra aussi de mieux gérer votre sommeil : le suivi des ronflements. Il vous permettra de savoir si vous ronflez et même savoir quand cela se produit. Cette information permet ainsi de mieux connaître votre qualité de sommeil.

Disponibilité et prix

Le bracelet connecté Fitbit Charge 5 est disponible en précommande à partir du 25 août 2021. Il est annoncé au prix de 179,95 €.