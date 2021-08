Fitbit Charge 5 : le nouveau bracelet connecté se dévoile avant l’heure

Fitbit serait sur le point de dévoiler un tout nouveau bracelet intelligent : le Fitbit Charge 5. Nous en savons déjà beaucoup à son sujet grâce au célèbre leaker Evan Blass, qui a déjà partagé les rendus sur son compte Twitter.

Fitbit Charge 5 : le premier bracelet depuis le rachat par Google

Le nouveau Fitbit Charge 5 succèdera directement au Fitbit Charge 4 de l’année dernière, que nous avions eu l’occasion de tester. C’est également le premier bracelet connecté de cette série à sortir après l’acquisition de la marque par Google, et cela pourrait nous donner des indices précieux pour la Pixel Watch.

Le Fitbit Charge 5 semble plus grand que le nouveau Fitbit Luxe, avec un écran AMOLED analogue. Ce serait la principale évolution par rapport au Fitbit Charge 4.

L’écran plus grand permettra ainsi des fonctionnalités supplémentaires telles qu’une application météo, le contrôle de Spotify, un client de calendrier et des « notifications plus riches ».

Nous nous attendons à ce que le Fitbit Charge 5 conserve sa taille et ses dimensions générales. Il est plus unisexe, et doit donc s’adapter aux poignets masculins, et on s’attend à ce que Fitbit conserve l’autonomie de plus de 6 jours de la série Charge.

Vers une sortie avant la fin de l’année ?

Concernant les coloris, on sait désormais que le bracelet sera proposé en noir, mais aussi en bleu avec un boîtier argenté et en rose avec un boîtier doré. On s’attend à ce que la montre embarque un GPS, une puce NFC. Il y a également une faible chance que Fitbit inclue un capteur pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2), mais cela permettrait au fabricant de s’aligner sur ses concurrents comme le célèbre Mi Band 6 de Xiaomi.

Comme on peut le voir sur l’image, le bracelet connecté pourra comme ses concurrents surveiller votre fréquence cardiaque, et l’on aperçoit également la date du 23 octobre, qui pourrait être la date du lancement.

Le Fitbit Charge 4 a été lancé en mars 2020 et le Fitbit Charge 3 a été lancé en octobre 2018, donc une date de sortie d’octobre 2021 pour le Fitbit Charge 5 serait probable.

