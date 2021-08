PayPal autorise les paiements en cryptomonnaies au Royaume-Uni

PayPal commence à déployer son nouveau service cette semaine. Il permettra aux utilisateurs, comme aux Etats-Unis, de stocker, acheter ou vendre des cryptomonnaies. Les utilisateurs pourront choisir parmi le Bitcoin, l’Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash.

PayPal participe à la démocratisation des cryptomonnaies

Le spécialiste des paiements en ligne vient d’annoncer à ses clients britanniques qu’ils pourront bientôt acheter, détenir et revendre des cryptomonnaies via leur compte PayPal. Un système existant déjà aux États-Unis et qui pourrait très bien s’exporter en France.

A new service from PayPal allows its customers to buy, hold and sell cryptocurrency directly from their PayPal account.

Ce nouveau service sera disponible à la fois sur l’application PayPal et le site Web. Un nouvel onglet sera alors ajouté à la plate-forme. Celui-ci affiche les prix des devises en temps réel et inclut des informations sur les cryptomonnaies, notamment les risques potentiels.

Les utilisateurs pourront y acheter des cryptomonnaies pour un minimum de 1 £ (environ 1,16 €) en utilisant une carte ou un compte bancaire. Ils n’auront aucuns frais à payer pour maintenir leurs cryptomonnaies sur leur compte PayPal.

En revanche, des frais de transaction et de conversion s’appliqueront pour l’achat et la vente d’actifs. Le montant de ces frais n’a pas été dévoilé, mais aux États-Unis, le même service prend, par exemple, 1,5 % de toute transaction au-dessus de 1000 $. Pour l’heure, PayPal ne semble pas proposer la possibilité de transférer des cryptoactifs détenus sur sa plateforme à un autre portefeuille.

Un service qui pourrait s’étendre à d’autres pays

PayPal avait déjà lancé ses services de cryptomonnaies aux États-Unis en novembre 2020, participant par-là à l’institutionnalisation des cryptomonnaies, et particulièrement du bitcoin. Le cours de la première crypto mondiale avait alors commencé à progresser de manière significative, jusqu’à atteindre presque 65 000 $ mi-avril 2021. Le bitcoin avait aussi entraîné dans son sillage les autres cryptomonnaies, comme l’ethereum, le litecoin ou le bitcoin cash.

Le lancement des services au Royaume-Uni marque la première expansion internationale de l’offre. Et l’opération semble déjà contribuer à une nouvelle progression du cours de certaines cryptomonnaies. En effet, lundi 23 août, celui du Citcoin, par exemple, est passé d’environ 48 400 $ à plus de 50 000 $. Les cours de l’Ethereum, du Litecoin et du Bitcoin Cash sont également montés en flèche lundi matin.

Pour l’instant, PayPal n’a pas communiqué à propos d’une expansion de son offre à d’autres pays.

Encore un peu de temps ? Apprenez-en plus à propos des paiements PayPal en Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash !