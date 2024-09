WatchOS 11 est enfin disponible, avec une nouveauté pour l’apnée du sommeil

Apple a enfin déployé watchOS 11 après l’avoir présenté à la WWDC 2024. Cette mise à jour est prête à être installée sur les Apple Watch compatibles. Parmi les nouveautés phares, on retrouve une fonctionnalité inédite pour détecter l’apnée du sommeil. Cette condition, qui provoque des interruptions de la respiration pendant le sommeil, est surveillée par les capteurs de la montre. Si vous en souffrez, l’Apple Watch vous alertera pour que vous consultiez un professionnel.

Compatibilité et installation de cette nouvelle fonctionnalité sur watchOS 11

La fonctionnalité de détection de l’apnée fonctionne sur plusieurs modèles de montres. Si vous possédez une Apple Watch Series 9 ou Ultra 2, vous pouvez la tester dès maintenant. Pour l’installer, il faut d’abord mettre à jour votre iPhone vers iOS 18, puis accéder à l’application Watch pour installer watchOS 11. La mise à jour est gratuite et inclut d’autres améliorations comme l’application Vitals, qui regroupe des données de santé.

De nouvelles applications de santé

L’application Vitals, une des grandes nouveautés, simplifie le suivi des données de santé. Si vous dormez avec votre montre, Vitals collecte vos informations nocturnes pour les analyser. Elle établit des bases de référence, comme votre fréquence cardiaque habituelle, et vous avertit en cas d’anomalie. Par exemple, si votre rythme est trop élevé ou trop bas, vous serez informé.

Une autre nouveauté est la fonctionnalité Training Load. Cette dernière mesure l’intensité de vos séances d’entraînement. Après un suivi de 28 jours, elle vous indique si vos efforts sont constants ou si vous avez besoin d’ajuster votre programme. Cette option est pratique pour les sportifs qui veulent mieux comprendre l’impact de leurs entraînements.

WatchOS 11 : Des améliorations sur les anneaux d’activité

Apple a aussi ajouté une option pour mettre en pause les anneaux d’activité. Ces anneaux mesurent votre mouvement quotidien et vous encouragent à bouger. Toutefois, il est parfois difficile de les remplir, surtout si vous êtes malade ou fatigué. Avec watchOS 11, vous pouvez enfin faire une pause sans casser votre série de récompenses. Vous avez même la possibilité de personnaliser vos objectifs pour chaque jour de la semaine. Par exemple, si vous faites une activité intense un jour, vous pouvez réduire l’objectif pour le lendemain.

Des widgets plus intelligents

Les widgets sur l’Apple Watch sont aussi plus utiles avec cette mise à jour. Ils s’adaptent automatiquement à votre contexte. Si la pluie approche, votre montre vous en informera. Vous pouvez aussi suivre en direct des informations comme les scores sportifs ou l’arrivée de votre Uber.

WatchOS 11 ajoute une fonctionnalité Check In

watchOS 11 introduit aussi une nouvelle fonctionnalité appelée Check In. Elle vous permet de prévenir un proche lorsque vous arrivez à destination. Vous pouvez l’utiliser dans l’application Messages ou depuis l’application Entraînements. Cela peut être pratique si vous sortez faire du sport ou si vous voulez partager votre position.

En plus des nouveautés santé et sport, des fonctionnalités comme le suivi de grossesse et les commandes mains libres (Double Tap) ont été ajoutées pour rendre la montre encore plus polyvalente.