Xtool dévoile la nouvelle P2S avec des offres irrésistibles

En septembre 2024, à l’occasion de son quatrième anniversaire, xTool célèbre avec une grande annonce. En effet, la marque dévoile sa nouvelle découpeuse laser P2S et propose des offres exceptionnelles. Ainsi, cette célébration marque une étape importante pour xTool et sa communauté de 255 000 utilisateurs.

Lancement de la découpeuse laser P2S par xtool

Pour marquer son quatrième anniversaire, xTool lance la nouvelle découpeuse laser CO2 P2S. En effet, ce modèle innovant intègre un moteur à vide amélioré, augmentant ainsi l’efficacité de l’aspiration de 200 %. De plus, la P2S possède des pompes à air à deux cylindres, une première dans l’industrie, ce qui garantit une double stabilité du flux d’air. Enfin, pour couronner le tout, xTool simplifie l’installation avec une solution d’alignement du chemin optique. Même les novices peuvent la maîtriser en cinq minutes.

Célébration du quatrième anniversaire

Fondé en 2020, la marque fête ainsi quatre ans de succès et d’innovations.. Au fil des ans, la marque a su construire un écosystème centré sur l’utilisateur, avec des machines de haute qualité et des logiciels performants. Notamment, son logiciel de conception graphique, xTool Creative Space, ainsi que les plateformes DesignFind.com et CustomThings.com enrichissent l’expérience de ses utilisateurs. Depuis lors, xTool a lancé neuf machines laser, chacune améliorant l’expérience utilisateur.

Offres exclusives et remises exceptionnelles de xtool

Pour l’anniversaire, des offres imbattables sont proposées. Les prix les plus bas de l’année sont disponibles, même comparés au Black Friday. Les créateurs peuvent profiter de remises allant jusqu’à 52 %, avec des économies cumulables de 500 €. De plus, la possibilité d’un remboursement à 100 % de la commande rend cette offre encore plus attrayante. Le slogan de cette campagne, « Stay Creative, 4ever ! », illustre l’engagement de la marque envers sa communauté créative.

Engagement de xtool en matière de RSE et innovation

Au-delà des machines, elle s’engage activement dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE). La marque soutient diverses initiatives, allant des campagnes de sécurité au soutien des petites entreprises. Elle contribue également à la communauté artistique des autistes, enrichissant l’expérience créative de chacun. Cet engagement reflète la mission de xTool : fournir des outils et un soutien pour concrétiser les idées créatives.

En conclusion, xTool marque son quatrième anniversaire avec brio. La nouvelle découpeuse laser P2S et les offres exceptionnelles témoignent de l’engagement continu de la marque envers l’innovation. Pour découvrir ces nouveautés et profiter des remises, rendez-vous sur xTool.com.

