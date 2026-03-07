Huawei Digital Power dévoile une initiative ambitieuse et durable pour l’IA

L’innovation verte accélère dans le secteur des technologies. À Barcelone, Huawei Digital Power et le GCC ont lancé une grande initiative lors du MWC 2026. Leur ambition : révolutionner les centres de données d’intelligence artificielle (AIDC) grâce à des solutions énergétiques durables et intelligentes.

Huawei Digital Power et GCC : une alliance pour les AIDC verts

Au cœur du MWC 2026, Huawei Digital Power s’est associé au Global Computing Consortium (GCC) pour créer un écosystème AIDC robuste. Cette collaboration vise à établir des normes communes pour les infrastructures informatiques et énergétiques. L’initiative favorise le partage de connaissances et d’expériences pratiques à travers une plateforme mondiale. Leur mission : aligner les normes sur les besoins de chaque région, tout en consolidant un secteur numérique fort et durable.

Les enjeux énergétiques des centres de données à l’ère de l’IA

La demande pour les centres de données d’IA explose. Mais des défis demeurent : alimentation électrique, fiabilité, rapidité de livraison et sécurité. Pour relever ces défis, l’intégration de l’énergie solaire et des solutions de stockage devient essentielle. Huawei avance aussi dans l’optimisation énergétique : elle veut permettre aux opérateurs de devenir de véritables consom-acteurs d’énergie. Ces derniers pourront produire, stocker et utiliser leur propre énergie verte, améliorant leur efficacité tout en réduisant leur empreinte carbone.

Une nouvelle génération de sites écologiques alimentés par l’IA

Désormais, les sites télécoms et centres de données bénéficient de solutions alimentées par l’intelligence artificielle. Ces innovations offrent une synergie unique. Elles transforment la gestion de l’énergie sur dix ans, simplifiant la construction et la maintenance. Huawei propose un site vert, capable de s’adapter aux besoins de la 5G et d’optimiser les revenus issus du stockage d’énergie. Grâce à l’IA, les réseaux deviennent plus intelligents et résilients face aux enjeux énergétiques futurs.

Pour conclure, Huawei Digital Power et le GCC posent les bases d’une nouvelle ère pour l’énergie numérique. Leur initiative vise un avenir durable et intelligent, où chaque centre de données devient moteur de cette transition. Les enjeux sont grands, mais la collaboration et l’innovation ouvrent la voie vers une industrie connectée, verte et performante.

Lisez notre dernier article tech : Cervoz séduit avec ses solutions performantes à Embedded World 2026