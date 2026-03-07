Actualités

HONOR Robot Phone : une avancée spectaculaire pour l’IA mobile

HONOR dévoile son Robot Phone au MWC 2026, alliant IA et interaction robotique.

Le futur de la technologie mobile vient d’être dévoilé au MWC 2026 de Barcelone. HONOR a créé la surprise avec la présentation de son Robot Phone, un smartphone révolutionnaire qui intègre l’intelligence artificielle (IA) et les mouvements d’un robot. Cette innovation promet de transformer notre manière d’interagir avec nos appareils au quotidien.

Une innovation majeure : présentation du HONOR Robot Phone

Le HONOR Robot Phone n’est pas un simple smartphone. Il combine l’IA à des mouvements réalistes, imitant mains et pieds, pour une interaction plus humaine. Ce téléphone innove aussi avec sa capacité à ajuster sa perspective en temps réel. Il reconnaît les sons, suit les mouvements et réagit à la gestuelle, comme un robot évolué.

Des fonctionnalités IA uniques pour une interaction naturelle

Ce nouveau téléphone intègre une interaction IA incarnée. Il suit l’utilisateur pendant les appels vidéo, répond à des gestes et peut même danser. Son moteur miniaturisé et son système de cardan à 4 degrés de liberté permettent une grande stabilité. Les vidéos, même en mouvement, restent fluides grâce à la stabilisation avancée. On obtient ainsi des vidéos dignes d’un professionnel avec un capteur de 200 Mpx et une caméra stabilisée.

Magic V6 et nouveaux produits : HONOR étend son écosystème

En plus du Robot Phone, HONOR a présenté le Magic V6, une référence dans le monde des téléphones pliables. Il possède une batterie en silicium-carbone et de l’IA pour une productivité renforcée. Avec les MagicPad 4 et MagicBook Pro 14, la marque prouve sa volonté d’intégrer l’intelligence dans tous les aspects de la vie quotidienne, que ce soit au bureau ou à la maison.

En résumé, l’arrivée du HONOR Robot Phone marque une étape majeure pour la marque. Ce smartphone unique montre comment HONOR entend rapprocher la technologie et l’expérience humaine. Il ouvre la voie à une ère où l’IA et l’intelligence incarnée sont au cœur de nos usages numériques quotidiens. Ne manquez pas cette révolution signée HONOR !

Lisez notre dernier article tech : Bonne nouvelle : GIGABYTE Resident Evil Requiem offre une expérience gaming inédite

