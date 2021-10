TEST – Ultenic D5s Pro : un aspirateur robot simple, mais efficace

Êtes-vous à la recherche d’un aspirateur robot à un tarif accessible ? Voici ici le Ultenic D5s Pro, un aspirateur robot ambitieux à petit prix. Ses arguments ? Des fonctionnalités nombreuses, une connectivité intéressante et une application pour gérer son aspirateur.

Un design simple

Le design de l’Ultenic D5S Pro est très propre, avec du plastique sur le produit. À l’exception du plateau en verre trempé noir aux motifs discrets, toute sa structure est en plastique. Il est également plat et mesure 7,3 cm de haut. En effet, il n’est pas si épais et il n’y a donc pas de lidar ici, donc il n’y a pas de cartographie détaillée par conséquent. En finalité, le robot a aussi en plus un diamètre de 32 cm et un poids de 2,7 kg.

La recette d’un design simple est ici trouvée, puisque Ultenic reste dans une construction qualitative qu’on leur connaît depuis que nous testons leurs produits.

Fonctionnalités : simples, mais efficaces

Avec ou sans l’application, ainsi qu’avec la télécommande fournie dans la boite, il est possible d’utiliser plusieurs fonctionnalités. Voici la liste ci-dessous :

Lancement d’un nettoyage automatique : le robot va passer dans l’ensemble de votre maison ou studio.

Nettoyage en périphérie (bords)

Nettoyage de la zone (mettez le physiquement à l’endroit souhaité et appuyez sur la fonction),

Lavage automatique. Le robot va laver et nettoyer, mais pas aspirer.

Recharge automatique : renvoyez le robot à la station de chargement.

Sélectionner la puissance d’aspiration : appuyez dessus pour choisir entre le mode silence, normal et max.

Le temps de nettoyage est juste top. Nous avons vu environ 40 minutes d’autonomie à puissance maximale et plus d’une heure d’autonomie en mode moyen. Le nettoyage en S, que ce soit pour aspirer ou de nettoyer, donne de très bons résultats. Le nettoyage de la zone est également très efficace. Attention par contre, il est un petit peu brusque parfois, surtout au début.

De plus, il est relativement silencieux, avec une puissance maximale de 64 dB et 56 dB en mode silencieux. C’est l’un des produits les plus silencieux que nous ayons testés chez Le Café du Geek. Il peut également passer sur des tapis épais qui permettent d’ajuster sa puissance. Encore une fois, l’angle fonctionne très bien. Attention par contre à certains tapis légers, qu’il a tendance à emporter sur son passage.

En mode lavage, l’effet rendu est quand même assez bon. Le débit maximum à la fois peut être un peu trop élevé, cela dépend de vous et de vos envies. En revanche, il ne fait pas de distinction entre les types de sols et peut laver votre tapis. C’est un peu bête en réalité.

En absence d’utilisation à la voix via Alexa ou Google Assistant, pour un usage au quotidien, la télécommande est indispensable. Elle est effectivement très simple d’utilisation et va permettre de piloter le robot même sans accès internet. D’ailleurs, pour dire quelques mots concernant la configuration avec Alexa, elle est un petit peu complexe à réaliser. Il faudra d’abord installer le skills avant de configurer votre aspirateur en Wi-Fi. Cela manque un peu de praticité. Par contre, il sera ensuite possible de démarrer votre robot à l’aide de votre voix. L’usage de la télécommande reste cependant la chose la plus intuitive.

L’aspirateur robot Ultenic D5S Pro est très facile d’utilisation, et possède une excellente qualité de nettoyage et de lavage. Son autonomie est satisfaisante, il permet de nettoyer et d’aspirer en même temps, ce qui est très utile dans cette gamme de prix.

Application : Un service minimaliste

Concernant l’application, franchement, elle reste vraiment simple, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Difficile de trouver des défauts sur cette application. Au final, il est possible d’y voir la cartographie, tout comme les différentes fonctions expliquées ci-dessus. Le service est vraiment minimaliste, mais son efficacité rend le produit très agréable à utiliser au quotidien.

Cependant, si vous avez une préférence pour un aspirateur balai, n’hésitez pas à lire le test complet du modèle U11.

Conclusion : Un best-seller ?

Il est difficile de trouver des problèmes avec le D5s Pro d’Ultenic tant le produit répond à des besoins simples de manière transparente. Ici, vraiment, le produit est juste parfait, à un tarif plus qu’accessible, avec des fonctionnalités présentes sur des aspirateurs robots bien plus cher. Si vous recherchez un aspirateur à un bon tarif, allez-y, vous n’allez pas le regretter.