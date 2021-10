Xbox Cloud Gaming : le service utilise maintenant que des Xbox Series X

Microsoft vient une nouvelle fois de passer à la vitesse supérieure avec Xbox Cloud Gaming (xCloud). La firme américaine vient en effet d’annoncer que l’ensemble de son service de cloud gaming était maintenant alimenté par des Xbox Series X. Les performances ne sont ainsi plus assurées par un mix de Xbox Series S et X. Résultats : une meilleure fréquence d’images et des temps de chargement diminués.

Microsoft consolide son service Xbox Cloud Gaming

Durant le mois de juin 2021, le service de cloud gaming de Microsoft a commencé à utiliser des Xbox Series X pour faire tourner des jeux. Cette première étape était ainsi le début d’un grand remplacement visant à offrir de meilleures performances aux joueurs. Les Xbox Series S ont ainsi été échangées contre des Xbox Series X. En annonçant auprès de The Verge que les Xbox Series X étaient désormais uniquement utilisées pour le service Xbox Cloud Gaming, Microsoft améliore purement et simplement les performances de son service en proposant des temps de chargement réduits et plus de FPS.

Les flux des services Xbox Cloud Gaming ne changent cependant pas. Microsoft offre ainsi aux joueurs une expérience en 1080p 60 FPS pour le moment. Il ne semble donc pas que toute la puissance de sa console next-gen soit exploitée. Il faudra donc encore patienter un moment avant de voir arriver de la 4K. Microsoft est cependant resté très silencieux à ce sujet et n’a pas annoncé de date de disponibilité.

D’autres projets sont tout de même en cours chez Microsoft pour Xbox Cloud Gaming. Ces derniers sont principalement autour de la disponibilité du service. Outre une disponibilité dans d’autres pays, comme l’Australie, le Brésil, le Mexique et le Japon récemment, la firme de Redmond compte aller plus loin en étendant cette offre sur d’autres supports. En ligne de mire, Microsoft cible les téléviseurs connectés. Des appareils de streaming seraient aussi en cours de développement, on peut par exemple penser à un dongle TV permettant d’accéder uniquement au service de cloud gaming. De nouvelles offres d’abonnement au Xbox Game Pass seraient aussi en préparation.

