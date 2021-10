Animal Crossing New Horizons : une grosse mise à jour présentée le 15 octobre

Nintendo vient d’annoncer un nouveau Direct entièrement consacré à son célèbre jeu Animal Crossing New Horizons. Au programme de cet évènement du 15 octobre, l’ensemble des nouveautés que l’éditeur apportera au jeu lors d’une mise à jour en novembre 2021.

Un Nintendo Direct spécial Animal Crossing New Horizons

Les fans le réclamaient, Nintendo les a écoutés. Un Nintendo Direct consacré à Animal Crossing vient d’être annoncé pour la semaine prochaine. Il sera diffusé vendredi 15 octobre sur YouTube à 16 h, heure française. Sur Twitter, Nintendo a annoncé qu’il durera une vingtaine de minutes.

Au cours de cet évènement, Nintendo dévoilera les prochaines actualités d’Animal Crossing New Horizons. Les nouveautés devraient offrir un bel avenir au jeu plus d’an et demi après sa sortie.

À quoi peut-on s’attendre pour cette mise à jour ?

Particulièrement attendu par la communauté du jeu, le contenu de la mise à jour avait déjà fait l’objet d’un teasing au mois de septembre lors du dernier Nintendo Direct. Dans l’enceinte du musée de Thibou, nous avons pu entrevoir l’enseigne du café de Robusto, le Perchoir. Celui-ci devrait donc faire son apparition dans la prochaine mise à jour. Ce lieu de calme est particulièrement apprécié depuis le volet Animal Crossing: Wild World.

On peut y siroter une tasse de café pour 200 clochettes, écouter les solos de Kéké ou encore travailler pour gagner une poignée de récompenses spéciales. Par ailleurs, l’anniversaire de Robusto est fixé au 15 octobre ; une bonne occasion donc de l’introduire en jeu.

Nintendo a prévu d’éditer une toute nouvelle série de Cartes Amiibo. La Série 5 n’a pas encore été détaillée et le Direct sera donc l’occasion de découvrir tous les nouveaux habitants qui vont débarquer sur le jeu. En effet, une série entière de cartes Amiibo ne peut pas se restreindre à quelques personnages spéciaux ou aux villageois inédits comme Raymond, Monica ou encore Jennifer. Pour les quatre premières séries, on compte une centaine de personnages par série.

En attendant, n’hésitez pas à découvrir nos 10 astuces pour gagner plus de clochettes sur Animal Crossing New Horizons !