FiberHome impressionne au MWC 2026 avec dix avancées majeures

Le MWC 2026 à Barcelone met les projecteurs sur les dernières avancées technologiques. Parmi les exposants, FiberHome se distingue avec dix innovations majeures qui promettent de réinventer le monde des télécommunications. Grâce à un nouveau thème, « Connecting the Bright Intelligent Future », la marque démontre ainsi son savoir-faire en communication optique et en Intelligence Artificielle.

Les innovations de FiberHome dévoilées au MWC 2026

Lors de ce salon mondial, FiberHome présente ses solutions de pointe en matière de calcul optique. Parmi elles, la fibre à cœur creux affiche une perte ultra-faible de 0,06 dB/km, établissant ainsi une nouvelle référence. De plus, les câbles à nombre de cœurs très élevé facilitent la densité tout en réduisant l’espace utilisé de 80 %. Enfin, la gamme OM4 PRO et OM5 encourage une évolution rapide vers les réseaux 400G/800G dans les centres de données.

Nouvelles avancées dans l’infrastructure informatique optique

FiberHome se positionne comme acteur clé de l’infrastructure optique intelligente. L’entreprise propose des réseaux hybrides et flexibles, comme le système innovant FliexO 1,6T, qui préparent l’avenir des réseaux Tbit+. Les câbles sous-marins 400G et la gestion collaborative à l’échelle mondiale assurent une connectivité fiable et rapide. Grâce à son réseau passif intelligent 50G, FiberHome propose aussi une solution efficace mariant informatique et réseau avec une hausse de 30 % de l’efficacité opérationnelle.

L’intelligence industrielle au cœur de la stratégie FiberHome

L’une des priorités de FiberHome reste la modernisation numérique des industries. L’intégration de l’IA optimise les coûts, l’efficacité et la visibilité sur le réseau. La solution V-PON exclusive et la surveillance des lignes sur plus de 100 km sont des atouts importants. Les serveurs informatiques 2U à 6U prennent en charge de très puissantes cartes IA pour propulser des applications industrielles de nouvelle génération.

En conclusion, FiberHome confirme sa position de leader grâce à des innovations de rupture. L’entreprise mise sur des réseaux intelligents, une informatique optique avancée et l’intelligence industrielle. Cette vision ambitieuse façonne dès aujourd’hui les réseaux du futur, en conjuguant efficacité, durabilité et performances de pointe.

