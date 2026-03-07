L’écran plat interactif Horion : une percée remarquable pour la collaboration

L’innovation s’invite dans les salles de réunion avec le nouvel écran plat interactif M6APro V2 signé Horion, présenté à l’ISE 2026 à Barcelone. Cette technologie, équipée de fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle, promet de transformer la collaboration professionnelle. Découvrons ce qui fait la force de cet écran intelligent pensé pour les environnements modernes.

Présentation du nouvel écran plat interactif M6APro V2 d’Horion

Le M6APro V2 marque une étape clé pour Horion, spécialiste des solutions d’affichage interactives. Proposé en plusieurs tailles, de 65 à 98 pouces, il s’adapte à toutes les salles. Ce modèle dévoile un système quadruple caméra dernier cri, avec une principale de 48 mégapixels et trois modules de 8 mégapixels. Vous profitez ainsi d’une capture d’images nette sous tous les angles. Avec son grand écran, il devient l’outil idéal pour visualiser, annoter et partager des documents en temps réel.

Des fonctionnalités IA et caméra avancées au service de la collaboration

Horion mise sur l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience utilisateur. Le M6APro V2 intègre un suivi automatique du locuteur pendant les vidéoconférences, rendant chaque échange plus fluide. On trouve également une suppression intelligente du bruit, pour des réunions silencieuses et sans distraction. Les outils de collaboration en temps réel facilitent, quant à eux, le partage d’idées entre membres d’une équipe, sur site ou à distance.

Intégration fluide et compatibilité avec les espaces de travail modernes

Un des grands atouts du écran plat interactif M6APro V2 est sa compatibilité avec les principales plateformes de conférence et de travail collaboratif. Inutile de modifier l’infrastructure existante : l’installation s’effectue sans heurt. Entreprises et organismes de toute taille bénéficient ainsi d’une communication optimisée grâce à l’IA, en gardant leurs outils familiers.

En résumé, le M6APro V2 d’Horion offre une fusion réussie entre technologie de pointe et facilité d’intégration. Caméras performantes, IA intelligente et connectivité universelle en font un choix stratégique pour améliorer la productivité. Adopter un écran plat interactif comme celui-ci, c’est miser sur des réunions plus dynamiques et efficaces, où l’engagement et la collaboration prennent une nouvelle dimension.

Lisez notre dernier article tech : La prochaine Xbox se dévoile, voici Project Helix !