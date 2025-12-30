Goodix Bluetooth 6.1 offre une avancée remarquable pour l’auto connectée

La télémétrie Bluetooth 6.1 s’apprête à changer l’expérience des automobilistes. Grâce au nouveau système sur puce de Goodix, il sera bientôt possible de déverrouiller sa voiture sans effort. Cette technologie promet plus de précision et de sécurité pour les conducteurs et les constructeurs automobiles. Mais quels sont les atouts de cette innovation ?

Les atouts du GR5410 pour la télémétrie haute précision

Le GR5410 de Goodix marque une véritable avancée dans la télémétrie Bluetooth. Ce système sur puce prend en charge la dernière norme Bluetooth 6.1. Il offre une télémétrie de haute précision avec une marge d’erreur de seulement ± 50 cm sur une distance de plus de 50 m. Grâce à son architecture puissante et à l’intégration d’algorithmes IA, il synchronise toutes les données en 200 millisecondes. Cette rapidité améliore la réactivité des applications, comme l’ouverture sans clé du véhicule.

Une sécurité renforcée pour les clés de voiture numériques

La sécurité est un autre point fort du Goodix Bluetooth 6.1. Le système propose un module de sécurité « une puce une clé ». Cela assure une protection complète des informations pour les voitures connectées. Les fonctions avancées comme le démarrage sécurisé et le stockage chiffré protègent les utilisateurs contre de nombreux risques. Ainsi, le GR5410 garantit une tranquillité d’esprit aux propriétaires de véhicules équipés de clés numériques.

L’adoption rapide de Goodix Bluetooth 6.1 par l’industrie

La puce GR5410 attire déjà l’attention des grands acteurs de l’automobile. Plusieurs constructeurs et fournisseurs de niveau 1 la testent dans leurs modèles à venir. La production pilote est prévue dès le premier trimestre 2026. À travers son expérience et son offre complète, Goodix se positionne comme un partenaire clé dans le déploiement des clés de voiture numériques sur le marché de masse.

En conclusion, le Goodix Bluetooth 6.1 change la donne des véhicules intelligents. Il allie précision, sécurité et rapidité pour répondre aux besoins des usagers et des professionnels de l’automobile. Avec cette solution, la mobilité devient plus pratique, intelligente et sûre, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour tous.

