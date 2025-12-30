Comment Awesome Lab réinvente le chauffage de l’eau grâce à l’électro-ionisation éco-efficace

Lors du salon Comeup 2025 à Séoul, nous avons rencontré une foule de jeunes pousses ambitieuses. Parmi elles, une startup a particulièrement retenu notre attention : Awesome Lab. Derrière ce nom audacieux, un objectif simple, mais universel : réinventer le chauffage de l’eau. À la tête du projet, Martin Kim, alias “Awesome Mark”, nous a présenté sa technologie d’électro-ionisation avec passion. Une innovation qui pourrait bien bouleverser un secteur encore dominé par des solutions énergivores et peu flexibles.

Une technologie innovante pour un problème universel

Qui n’utilise pas d’eau chaude au quotidien ? Douche du matin, cuisine, chauffage… La demande est partout, mais les solutions actuelles restent énergivores et encombrantes. « Le gaz, c’est efficace mais ça pollue. L’électrique, c’est simple mais peu rentable. Les pompes à chaleur ? Trop chères et trop complexes », résume Martin Kim, fondateur d’Awesome Lab.

Face à ces limites, son équipe a développé un système de chauffage par électro-ionisation, une approche totalement différente. Le principe ? Utiliser le courant électrique pour exciter les molécules d’eau directement, générant ainsi de la chaleur sans résistance ni flamme. Résultat : un gain d’efficacité énergétique de 20 à 30 % comparé aux chaudières électriques traditionnelles, et une perte de chaleur quasi nulle.

Mais ce n’est pas tout. Leur appareil chauffe et fait circuler l’eau en même temps, grâce à un système d’impulsion intégré. « En combinant circulation et chauffe, on augmente l’efficacité jusqu’à 15 fois, car toute l’eau est chauffée uniformément, sans perte », explique Martin. À la clé : une eau chaude instantanée, sans stockage.

L’autre atout ? Le format. Plus petit de 30 % qu’un chauffe-eau classique, l’appareil d’Awesome Lab s’installe facilement, sans besoin de ventilation ou d’installation complexe. Il suffit d’une arrivée d’eau, d’une prise électrique, et c’est tout. Une solution plug-and-play, idéale pour les maisons comme pour les commerces.

De la maison à l’international : une solution adaptable

Si le système a été conçu pour le résidentiel, ses usages dépassent largement le cadre domestique. « On travaille déjà avec des hôtels, des salons de coiffure ou des restaurants », précise Martin Kim. Ces lieux ont besoin d’eau chaude en continu, souvent avec peu d’espace disponible et des contraintes budgétaires fortes. Awesome Lab leur offre une réponse efficace, compacte et économe.

Mais c’est dans les pays à infrastructure fragile que la technologie prend tout son sens. Lors de notre échange, Martin évoque la situation dramatique de certaines régions : « En Syrie ou en Mongolie, l’électricité est instable et l’accès à l’eau chaude est un luxe. Notre solution, connectée à une batterie ou un panneau solaire, peut fonctionner partout. »

Le modèle compact, déjà disponible en version portable, attire aussi les amateurs de camping ou de vie en van. Moins de 20 litres, branchement sur une source d’eau, et voilà une douche chaude au milieu de la nature. Le produit est déjà vendu en Corée, aux États-Unis et au Japon, et l’équipe vise une expansion européenne, malgré des freins logistiques et tarifaires.

Pour autant, tout n’est pas simple. Produire en Corée coûte cher, et externaliser en Chine est risqué. « Dès que vous montrez un prototype à un salon comme le CES, vous avez trois copies en six mois », soupire Martin. La startup reste donc prudente, misant sur la qualité, la flexibilité et des partenariats ciblés.

Awesome Lab – Un geste quotidien, une révolution discrète

Avec Awesome Lab, l’innovation prend une forme simple et concrète : chauffer l’eau mieux, plus vite et partout. Derrière cette promesse, une technologie audacieuse, portée par une vision claire et un fondateur passionné. En repensant un geste quotidien, Martin Kim et son équipe ouvrent la voie à des usages durables, accessibles et globaux. Une startup à suivre de près, tant pour son potentiel technique que pour son ambition à long terme.