Bonne nouvelle : GIGABYTE Resident Evil Requiem offre une expérience gaming inédite

GIGABYTE frappe fort en s’associant à Capcom pour une expérience PC unique, à l’occasion de la sortie de Resident Evil Requiem. Ce nouvel opus de la célèbre saga de survival horror arrive bientôt, et les deux marques célèbrent l’événement avec des offres exclusives pensées pour les fans et gamers exigeants. Découvrez comment cette collaboration promet de transporter les joueurs au cœur de l’action.

Une collaboration inédite entre GIGABYTE et Capcom autour de Resident Evil

Pour fêter la sortie de Resident Evil Requiem, GIGABYTE lance une collaboration exceptionnelle avec Capcom. L’objectif est simple : offrir une immersion totale dans l’univers du jeu. La campagne s’articule autour d’un concours exclusif et de bundles dédiés. Cette initiative met en avant la qualité et les innovations du matériel GIGABYTE, conçu pour sublimer l’expérience de jeu.

Un PC personnalisé inspiré de Resident Evil Requiem à gagner

Au cœur de cette collaboration, un concours unique baptisé « Umbrella Corporation – LEVEL 3 ACCESS ». Il permet de remporter un PC custom inspiré du nouvel épisode. Ce PC est équipé d’une carte mère Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE et d’une carte graphique GeForce RTX 5080 AERO OC SFF. Son châssis C102 GLASS ICE et l’écran MO27Q28G complètent cette installation de haut vol. Tout est pensé pour plonger l’utilisateur dans l’ambiance de Resident Evil Requiem.

Des bundles exclusifs avec moniteurs GIGABYTE pour les joueurs

En plus du concours, GIGABYTE propose un bundle Resident Evil Requiem avec plusieurs écrans gaming. Les acheteurs des modèles éligibles reçoivent un code numérique pour le jeu. Parmi les moniteurs concernés, citons le MO27Q28G équipé d’un écran WOLED 4e génération, une fréquence de 280 Hz et une réactivité de 0,03 ms. Cela garantit une expérience fluide et immersive, parfaite pour découvrir la tension et l’action du jeu. La liste complète des modèles se retrouve sur le site officiel de la campagne.

La collaboration GIGABYTE Resident Evil Requiem marque un événement fort pour les amateurs de PC et de sensations. Entre le concours inédit et les bundles généreux, il s’agit d’une occasion unique de mettre à niveau son équipement tout en s’immergeant dans l’univers culte de Resident Evil. Pour plus d’informations et pour tenter votre chance, rendez-vous sur le site de la campagne.

Lisez notre dernier article tech : C’est quoi Claude AI ?