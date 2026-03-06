Ubisoft dévoile ses futurs projets Assassin’s Creed, l’aventure continue !

Non, contrairement à beaucoup pensent, Assassin’s Creed n’est pas “finito”. Hier, Ubisoft a levé le voile sur plusieurs projets majeurs autour de sa franchise phare pour les prochaines années. Et les annonces, il y en avait : nouveaux jeux, remake ou encore adaptation télévisée, la célèbre saga d’action-aventure s’apprête à explorer de nouvelles directions. On fait le point !

Une suite de la saga Assassin’s Creed en développement

Parmi les projets d’Ubisoft figure Codename Hexe, un nouvel épisode solo d’Assassin’s Creed actuellement en développement chez Ubisoft Montréal. Selon l’éditeur français, il proposera une expérience plus sombre que les jeux récents de la série. Le projet est désormais dirigé par Jean Guesdon, connu pour avoir été le directeur créatif de Assassin’s Creed IV: Black Flag et Assassin’s Creed Origins.

Pour l’instant, Ubisoft reste discret sur les détails du jeu. Néanmoins, il devrait se dérouler durant une période historique marquée par des tensions et des croyances populaires fortes encore inexplorée par la licence. Les Mayas et Incas par exemple ? Seul l’avenir nous le dévoilera.

Un projet multijoueur et le remake de Black Flag officiellement confirmé

La franchise explorera également le terrain du multijoueur avec Codename Invictus. Il prendra la forme d’un projet PvP, développé par une équipe comprenant des vétérans ayant travaillé sur For Honor.

Ubisoft explique vouloir expérimenter une nouvelle approche du multijoueur dans l’univers d’Assassin’s Creed. Des phases de tests anticipés avec la communauté seront disponibles afin d’ajuster l’expérience et de façonner le gameplay au fil du développement.

Mais la plus grande annonce de la soirée est sans doute l’officialisation du remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag, l’un des épisodes les plus appréciés de la série. Le projet baptisé “Black Flag Resynched” ne s’agirait pas d’un simple remaster, mais bien d’une refonte complète du jeu original sorti en 2013.

Enfin, Ubisoft continue de soutenir les anciens épisodes. Assassin’s Creed Unity bénéficiera alors d’une mise à jour gratuite permettant de jouer en 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X|S. Elle sera disponible aujourd’hui.

Quid de la série Assassin’s Creed ?

En parallèle, l’univers de la saga s’étendra bel et bien au-delà du jeu vidéo. La série live-action Assassin’s Creed produite par Netflix a officiellement reçu le feu vert. Les showrunners Roberto Patino et David Wiener sont attachés au projet, et de nouvelles informations sur le casting devraient être révélées prochainement.

Avec ces multiples projets, Ubisoft confirme sa volonté de transformer sa licence phare en véritable univers multiplateforme. Le studio français nous donne également rendez-vous le 20 mars prochain pour parler de l’avenir de la série pendant un livestream.