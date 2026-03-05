Cervoz séduit avec ses solutions performantes à Embedded World 2026

La société Cervoz sera au cœur de l’attention lors de l’événement Embedded World 2026 à Nuremberg. Avec ses solutions innovantes, elle répond aux besoins des industriels qui cherchent du stockage fiable et une connectivité performante pour l’IA embarquée. Découvrons ce que propose Cervoz et pourquoi sa participation marque le secteur.

Les innovations Cervoz présentées à Embedded World 2026

Lors du salon, Cervoz dévoilera ses dernières avancées dans le domaine de l’embarqué. Parmi les produits-phare, la carte d’extension M.2 CAN FD est en lice pour le prestigieux Embedded Award 2026. La société exposera également sa carte LAN 10GbE M.2 2280 qui offre une connectivité Ethernet 10 Gigabit, très attendue dans de nombreux secteurs. Un large choix de modules mémoire DDR5 6400MHz et de disques SSD PCIe NVMe sera aussi mis en avant pour garantir performance et faible latence aux systèmes intelligents.

Des solutions de stockage et connectivité pour l’IA embarquée

Les solutions Cervoz répondent aux exigences strictes des systèmes d’intelligence artificielle en périphérie. Elles offrent un transfert de données à faible latence et une maîtrise de la consommation d’énergie. Cervoz propose aussi de nouveaux modules Wi-Fi 7 et une carte USB Type-C, qui permettent d’ajuster facilement les entrées et sorties selon les besoins des plateformes de traitement en temps réel. Ainsi, la gestion de flux de données continus s’en trouve grandement facilitée pour tous types d’environnements industriels.

Des modules robustes pour des environnements industriels extrêmes

Pour les milieux les plus exigeants, Cervoz mise sur la robustesse et la sécurité. Les disques SSD et modules DRAM certifiés MIL-STD-810H résistent aux conditions difficiles. Plusieurs technologies renforcent la sécurité des données :

Powerguard : protège contre les coupures de courant soudaines.

: protège contre les coupures de courant soudaines. Autodestruction physique : efface les données sensibles instantanément en cas de risque.

: efface les données sensibles instantanément en cas de risque. Protection de l’écriture : empêche la modification accidentelle des contenus.

: empêche la modification accidentelle des contenus. Gestion thermique avancée : prolonge la durée de vie des équipements sous haute sollicitation.

Ces dispositifs assurent un fonctionnement stable et la continuité des systèmes critiques.

En résumé, Cervoz propose à Embedded World 2026 des innovations qui répondent parfaitement aux défis de l’IA et de l’industrie connectée. Des solutions performantes, fiables et robustes, pensées pour garantir l’avenir des systèmes embarqués. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les professionnels de la technologie et de l’industrie.

