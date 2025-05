Huawei Digital Power propulse l’énergie verte vers un avenir prometteur

La transition énergétique s’accélère dans le monde, et Huawei Digital Power se positionne comme un acteur majeur du secteur. Présent lors d’Intersolar Europe 2025 à Munich, Huawei a dévoilé de nouvelles solutions solaires et de stockage. Avec des innovations pensées pour la performance et la sécurité, la marque repousse les limites de l’énergie renouvelable.

Les innovations de Huawei Digital Power pour l’énergie renouvelable

Lors de son événement, Huawei Digital Power a présenté sa nouvelle stratégie orientée vers le futur. Grâce à la technologie de formation de réseaux, la production, le transport et la distribution d’électricité gagnent en stabilité. Les solutions FusionSolar, intégrant les technologies « 4T » (bit, watt, heat et battery), ouvrent la voie à des systèmes électriques robustes, adaptés à tous types d’applications. Ce choix technologique favorise aussi l’intégration massive des énergies renouvelables, une priorité mondiale.

Des solutions ESS avancées pour tous les scénarios énergétiques

Huawei innove dans le stockage avec son Smart String Grid Forming ESS, pensé pour les grandes entreprises, mais aussi les PME et le résidentiel. Cette plateforme permet d’adapter le stockage d’énergie à chaque besoin, même dans les contextes les plus exigeants, comme en altitude ou dans des réseaux faibles. Les atouts sont nombreux :

Sécurité renforcée du système grâce à six couches de protection

du système grâce à six couches de protection Adaptabilité à tout type de réseau et niveau de charge

Rentabilité sur le long terme grâce à la gestion intelligente de l’énergie

Huawei a déjà prouvé son efficacité dans des projets majeurs, dont le plus grand micro-réseau solaire+stockage au monde, en fonctionnement stable depuis plus de 18 mois.

Sécurité et efficacité au cœur des nouveaux systèmes électriques

Le modèle de sécurité développé par Huawei va du niveau cellule au réseau entier. Un diagnostic intelligent du système de gestion de la batterie (BMS) optimise la sécurité et anticipe les problèmes. Ainsi, la fiabilité et la stabilité de l’alimentation électrique sont garanties, même en conditions extrêmes. L’efficacité énergétique bénéficie aussi grandement de ces solutions innovantes. Cela favorise une croissance saine de tout le secteur du stockage d’énergie.

En résumé, Huawei Digital Power s’impose comme un leader dans la fourniture de solutions intelligentes et durables pour l’énergie solaire et le stockage. Sa vision innovante, centrée sur la sécurité et la performance, accélère la transition énergétique mondiale. Grâce à ses nouvelles plateformes et produits, Huawei accompagne entreprises et particuliers dans la construction de systèmes électriques plus verts, plus sûrs et plus efficaces.

