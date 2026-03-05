BD – Starlight tome 1 : une nouvelle aventure galactique signée Philippe Cardona et Florence Torta

Les amateurs de bande dessinée d’aventure et de récits inspirés par l’énergie des shōnen japonais ont une nouvelle série à surveiller de très près. Le 6 mars 2026, les éditions Dupuis publient en librairie le tome 1 de Starlight, une œuvre imaginée par Philippe Cardona et Florence Torta. Avec cette nouvelle création, le duo propose un space opera dynamique, accessible à tous les publics, mêlant humour, science-fiction et aventure galactique.

Connu notamment pour son travail sur Noob ou encore sur Les Légendaires – Missions, Philippe Cardona s’offre ici une nouvelle série originale où il laisse libre cours à son imagination débordante. Le résultat : un univers riche en créatures étranges, en inventions improbables et en personnages attachants.

Une aventure galactique pleine d’énergie

Starlight nous plonge dans un univers de science-fiction où les planètes perdues, les pirates de l’espace et les civilisations extraterrestres font partie du quotidien. Au cœur de l’histoire, on découvre Cyrius, un jeune inventeur un peu maladroit mais plein d’ingéniosité. Coincé sur une planète isolée aux confins de la galaxie, il passe son temps à tenter de s’en échapper.

Le problème ? Ses tentatives sont rarement couronnées de succès.

Dans un mélange de persévérance et de catastrophes mécaniques, Cyrius enchaîne les expériences ratées. Mais l’une d’elles va provoquer un événement inattendu : le crash d’un vaisseau spatial. C’est alors qu’il rencontre Chantilly, une alien naufragée dont l’arrivée va complètement bouleverser sa vie.

Car Chantilly n’est pas seule. Elle est poursuivie par des pirates de l’espace bien décidés à la capturer. Et très vite, Cyrius se retrouve lui aussi dans leur ligne de mire. La raison est simple : il est le dernier Terrien de l’univers, et cette particularité fait de lui une cible extrêmement précieuse.

Ce qui n’était au départ qu’un accident devient alors le point de départ d’une grande aventure.

Un duo de héros attachants

L’une des forces de Starlight réside dans la dynamique entre ses deux personnages principaux. Cyrius et Chantilly forment un duo à la fois drôle, complémentaire et touchant.

Cyrius est un inventeur enthousiaste mais souvent dépassé par ses propres créations. Il incarne une forme de naïveté et de curiosité qui rappelle les héros d’aventures classiques. Malgré ses échecs répétés, il ne renonce jamais à son rêve de quitter sa planète et d’explorer la galaxie.

Chantilly, de son côté, apporte une dimension plus mystérieuse à l’histoire. Alien venue d’ailleurs, elle possède ses propres secrets et motivations. Son caractère plus pragmatique contraste avec l’énergie parfois chaotique de Cyrius.

Ensemble, ils se retrouvent entraînés dans une quête bien plus grande qu’eux : retrouver des traces de l’humanité disparue et comprendre ce qu’il reste du peuple terrien dans l’univers.

Cette quête va les conduire à explorer des planètes inconnues, à affronter des ennemis improbables et à rencontrer une galerie de personnages hauts en couleur.

Un space opera foisonnant

Avec Starlight, Philippe Cardona construit un univers particulièrement riche. L’histoire s’inscrit clairement dans la tradition du space opera, ce genre de science-fiction qui met en scène de grandes aventures spatiales.

Mais l’approche de Cardona est résolument ludique. Le récit ne se prend jamais trop au sérieux et privilégie le rythme, l’humour et l’inventivité.

Le monde de Starlight regorge ainsi :

de créatures extraterrestres surprenantes

d’inventions improbables

de pirates de l’espace hauts en couleur

de planètes étranges aux environnements variés

L’ensemble crée une atmosphère à la fois spectaculaire et accessible. On sent clairement l’influence des mangas d’aventure et des animés japonais qui ont marqué l’auteur.

Cette hybridation entre BD franco-belge et énergie shōnen donne à la série une identité très particulière.

Un auteur passionné par les univers pop

Pour comprendre l’esprit de Starlight, il faut s’intéresser au parcours de son créateur.

Philippe Cardona est un auteur reconnu dans le paysage de la bande dessinée française. Né à Marseille, il sait très tôt qu’il veut devenir dessinateur. Son imaginaire s’est construit autour de nombreuses influences : les BD des éditions Dupuis, les magazines Disney, les comics américains mais aussi les animés japonais.

Durant ses études d’arts plastiques, il rencontre Florence Torta, qui deviendra sa partenaire artistique et scénaristique. Ensemble, ils formeront un duo créatif particulièrement productif.

En 2002, ils lancent Sentaï School, considéré comme l’un des premiers mangas français. Ce projet marque le début d’une carrière riche qui les mènera à publier de nombreux albums.

Cardona rejoindra ensuite l’équipe de la websérie Noob, dont il dessinera l’adaptation en bande dessinée. Il participera également aux recueils Tezucomi, où il adaptera des histoires d’Osamu Tezuka, figure majeure du manga.

Plus récemment, il s’est illustré avec Les Légendaires – Missions, un spin-off de la célèbre série de Patrick Sobral.

Au total, près de 70 albums ont déjà été publiés au cours de sa carrière. Starlight vient désormais enrichir cette bibliographie impressionnante.

Une BD d’aventure pour tous les publics

Avec Starlight, Philippe Cardona et Florence Torta visent clairement un lectorat large.

La série se positionne comme une BD d’aventure tout public, capable de séduire à la fois :

les jeunes lecteurs amateurs d’action et d’humour

les fans de mangas et d’animés

les lecteurs de BD franco-belge classique

les amateurs de science-fiction

Ce mélange des influences est justement l’un des points forts de la série. On y retrouve l’énergie narrative des mangas, combinée à la lisibilité et au sens du gag propre à la BD européenne.

Le style graphique de Cardona, très expressif et dynamique, participe également à rendre l’univers immédiatement attachant.

Une nouvelle saga qui démarre

Ce premier tome de Starlight sert avant tout d’introduction à un univers plus vaste.

On y découvre les personnages, les enjeux principaux et les bases du mystère qui entoure la disparition de l’humanité. L’histoire installe également plusieurs pistes narratives qui devraient se développer dans les volumes suivants.

L’objectif est clair : poser les fondations d’une saga spatiale pleine de rebondissements.

Les lecteurs peuvent donc s’attendre à voir l’univers s’étendre au fil des tomes, avec de nouvelles planètes, de nouveaux ennemis et peut-être quelques révélations sur le passé de Cyrius.

Une série à surveiller

Dans un paysage BD où les influences se mélangent de plus en plus, Starlight arrive avec une proposition particulièrement séduisante.

Son mélange de space opera, humour et esprit shōnen lui permet de se démarquer tout en restant accessible. Le duo Cardona / Torta, fort de plusieurs décennies d’expérience, démontre une nouvelle fois sa capacité à créer des univers vivants et divertissants.

Pour les lecteurs en quête d’aventure, d’exploration spatiale et de personnages attachants, ce premier tome constitue donc une excellente porte d’entrée.