Test – Roborock Saros 20 : Avez vous vraiment besoin de l’AdaptiLift chez vous ?

Présenté au CES 2026 conjointement au Qrevo Curv 2 Pro, le Roborock Saros 20 vise un segment haut de gamme avec un positionnement clair : améliorer la fiabilité de déplacement dans les intérieurs complexes, pas seulement augmenter la puissance sur la fiche produit. Le constructeur met en avant quatre promesses principales : un châssis AdaptiLift 3.0 pour les seuils, une navigation StarSight 2.0 pour la cartographie et l’évitement, un double système anti-enchevêtrements, et une station RockDock très automatisée avec lavage/séchage des serpillières.

Réalisé en conditions réelles, notre test a pour but de de vérifier ce qui compte vraiment sur ce type de produit : la gestion des transitions, des tapis, des poils d’animaux et du bruit de station, bien plus que la simple valeur d’aspiration annoncée.

Photographie du robot, allumé en cours de nettoyage.

Roborock Saros 20 : fiche technique

Le Saros 20 se distingue du Saros 20 Sonic, qui, certes partage une partie de la plateforme mais d’un système de lavage sonique (VibraRise 5.0) qui lui est propre.

Caractéristique Roborock Saros 20 Dimensions robot 353 x 350 x 79,8 mm Dimensions station 381 x 475 x 488 mm Poids robot / station 5,05 kg / 10,54 kg Hauteur robot 79,8 mm Hauteur mini de passage annoncée 7,95 cm Aspiration annoncée HyperForce 36 000 Pa Navigation StarSight Autonomous System 2.0 Lavage Double serpillière rotative + FlexiArm Station RockDock (lavage eau chaude, séchage air chaud, vidange auto, gestion eau) Franchissement de seuil Jusqu’à 8,8 cm en double niveau (4,5 + 4,3 cm, selon conditions) Application / assistants vocaux App Roborock, Matter, Alexa, Siri, Google Home, “Hello Rocky”

Design, station et installation : premium ou gadget ?

Déballage et qualité perçue

Le Saros 20 donne immédiatement une impression de produit premium. Le robot est compact, très fin, dense et bien assemblé. La station RockDock, plus volumineuse, est cohérente avec le niveau d’automatisation promis : lavage des serpillières, séchage, gestion de l’eau, vidange de la poussière, etc. Roborock présente d’ailleurs la station comme un élément central de l’expérience utilisateur.

Le design n’a pas qu’une valeur esthétique sur ce type de produit. Sur un robot aspirateur, il conditionne aussi la capacité à passer sous les meubles et la place occupée par la station. Le format de 79,8 mm est donc un vrai argument fonctionnel, pas un simple détail visuel.

Photographie du robot en cours de nettoyage sous un meuble bas de cuisine

Encombrement de la station

La station RockDock est complète, mais elle est encombrante. Ses dimensions (381 x 475 x 488 mm) imposent de réfléchir à son emplacement avant achat, surtout dans un logement où chaque zone de circulation compte. La profondeur est particulièrement à surveiller.

Autre point déterminant en usage réel : quand le robot passe la serpillière, la station peut rester bruyante un bon moment pendant les phases de lavage/séchage. Ce n’est pas un “défaut” au sens strict — c’est la contrepartie de l’auto-entretien. Si la station est proche d’un espace de vie, on l’entend. Et on l’entend longtemps. Ce point ne remet pas en cause l’intérêt de la station, mais il doit être intégré à l’évaluation de confort, surtout si la base est placée près d’un espace de travail.

Mise en route et app Roborock

La mise en route est propre et bien guidée. L’application Roborock reste l’un des points forts de la marque, avec une interface riche mais parfaitement lisible : cartographie, gestion des zones, routines, paramètres tapis, réglages de lavage et scénarios automatiques.

Le Saros 20 est également compatible Matter, Alexa, Siri et Google Home, avec un assistant vocal embarqué “Hello Rocky” fonctionnel même hors ligne. Pour une intégration domotique sérieuse, ce niveau de compatibilité est une fois de plus, un point fort.

Navigation et détection d’obstacles : le vrai test

Cartographie (temps, précision, zones)

Le Saros 20 repose sur le système autonome StarSight 2.0, que Roborock présente comme une plateforme de vision/navigation avancée pour la cartographie, le positionnement et l’évitement. La promesse officielle est double : meilleure précision de carte et meilleure reconnaissance des obstacles.

En conditions réelles, le comportement est cohérent sur un logement avec plusieurs revêtements de sols et zones de transition. La cartographie est propre, les zones sont correctement identifiées et les trajectoires paraissent moins hésitantes que sur des robots qui ralentissent fortement à chaque changement de surface.

Roborock revendique plus de 300 types d’obstacles reconnaissables et une fréquence d’échantillonnage plus élevée qu’un LDS classique sur sa page produit. Ces affirmations restent des données constructeur, mais elles sont cohérentes avec le ressenti de navigation observé sur un intérieur avec tapis, pieds de meubles et obstacles domestiques habituels (animaux, jouets, câbles etc…).

Screenshot de la détection automatique d’obstacle depuis l’application mobile.

Gestion des câbles / pieds / tapis / objets / animaux

Un robot à ce niveau de prix n’est pas seulement attendu sur son aspiration, mais sur la réduction des interventions manuelles qu’il sollicite.

Sur tapis (tapis d’entrée et de salon), le Saros 20 se comporte mieux que son prédécesseur le Saros 10 : montée propre, pas de blocage, pas d’hésitations répétées. Sur les pieds de meubles et les zones de passage, le robot semble mieux gérer ses approches, avec moins de micro-corrections inutiles que des modèles plus anciens.

Roborock met aussi en avant des fonctions spécifiques aux animaux via l’application (détection, comportements adaptés, options de nettoyage ciblées). Même si toutes ces fonctions ne sont pas essentielles, le positionnement « pet-friendly » n’est pas purement marketing dès lors que le robot est confronté à des poils au quotidien et à des obstacles changeants.

Passage sous meubles bas

Avec une hauteur de 79,8 mm et une communication officielle sur un passage possible sous meubles à partir de 7,95 cm, le Saros 20 appartient clairement à la catégorie des robots “ultra-fins”. C’est un avantage réel dans les intérieurs avec canapés, lits ou meubles bas.

C’est ici que la distinction avec le Saros 20 Sonic doit être rappelée : Si le Saros 20 Sonic s’appuie sur un LiDAR rétractable pour favoriser le passage sous meubles bas, le Saros 20 s’appuie, lui, sur StarSight 2.0 et sa finesse de produit fini.

Screenshot de la fonctionnalité de réglage de comportement du robot depuis l’application mobile.

Aspiration : performances sur parquet, tapis et poussières fines

Poussières / miettes / cheveux

Sur un sol mixte parquet massif + pierre naturelle, les poussières fines et les poils sont les meilleurs révélateurs de performance. Le Saros 20 est convaincant en entretien quotidien : les poils d’animal, les poussières de surface et les débris légers sont correctement ramassés, ce qui limite fortement le besoin de repasser derrière à la main.

Screenshot des réglages de comportement par typologie de revêtements de sol depuis l’application mobile.

Roborock met en avant une aspiration HyperForce de 36 000 Pa et un double système anti-enchevêtrements. En pratique, l’intérêt concret n’est pas uniquement la force d’aspiration, mais surtout sa régularité : le robot maintient un bon niveau de propreté jour après jour sans multiplier les bourrages ou les blocages de brosses.

Tapis (montée, puissance, comportement)

La gestion des tapis est un vrai point fort du Saros 20 dans ce test. Les tapis de passage n’ont pas perturbé la navigation, et le robot ne présente pas de comportement erratique au moment des transitions (pas d’aller-retour inutiles, pas de blocage).

Roborock propose d’ailleurs plusieurs stratégies de gestion des tapis dans l’application, ce qui permet d’ajuster le comportement selon les habitudes de nettoyage (aspiration seule, évitement en mode lavage, routines par pièce). Cette option logicielle améliorent là encore l’intérêt du robot dans les intérieurs complexes.

Screenshot des réglages de comportement sur tapis depuis l’application mobile.

Lavages : Une efficacité à nuancer ?

Le Saros 20 va au-delà du simple passage humide. Son système de lavage avec double serpillière rotative, combiné aux retours station, permet un bon entretien des sols sur les salissures courantes et les taches sèches récentes.

La gestion du débit d’eau et des passages via l’application aide à adapter le comportement selon les revêtements (notamment sur des sols plus sensibles comme certains parquets ou pierres naturelles). Roborock met aussi en avant des mécanismes de relavage/renettoyage dans sa communication, ce qui va dans le sens d’un entretien plus autonome.

Le Saros 20 améliore sans aucun doute l’entretien quotidien, mais il ne faut pas sur-vendre le résultat sur les taches grasses anciennes ou collantes incrustées. Comme tous les robots laveurs, même haut de gamme, il reste moins performant qu’un nettoyage manuel ciblé sur ce type de salissure.

La vraie valeur est ailleurs : moins de corvées intermédiaires, une meilleure tenue globale des sols entre deux nettoyages manuels et une station qui prend en charge une grande partie de l’entretien des serpillières.

Photographie des serpillères détachées et dans le dock en mode séchage.

La technologie FlexiArm améliore la couverture des bords et des coins. La promesse constructeur parle d’une couverture de nettoyage renforcée en périphérie. En pratique, le résultat est bon avec moins de zones oubliées qui ne remplace cependant pas un nettoyage manuel au ras des plinthes. Sur ce point, le niveau de finition est cohérent avec le positionnement du produit.

Gestion des tapis pendant le lavage

Le point de vigilance classique des robots laveurs est le tapis humidifié par erreur. Sur ce test, la gestion des tapis pendant les phases de lavage est satisfaisante : le robot ne se comporte pas comme s’il oubliait le contexte de revêtement.

C’est précisément le type de comportement qui rend un robot viable au quotidien dans un logement mixte. Ici, la logique de navigation et de lavage reste cohérente une fois confrontée aux vraies transitions de surfaces.

Franchissement de seuils : le point fort du Saros 20

C’est la section centrale du test, et la raison principale d’envisager ce modèle.

Roborock met l’AdaptiLift 3.0 au cœur de son discours produit, avec une annonce de franchissement jusqu’à 8,8 cm en double niveau (4,5 + 4,3 cm, sous conditions de géométrie des seuils).

En conditions réelles, sur un logement avec seuils de transition, tapis, pieds de meubles et changements de revêtement (parquet / carrelage et différence de planéité), le gain est concret. Le Saros 20 se bloque moins, hésite moins et conserve une trajectoire plus stable. C’est exactement ce qu’un robot premium doit apporter : de la fiabilité, pas seulement des chiffres.

L’angle d’achat est donc très simple :

dans un logement plat, sans seuil notable ni tapis pénibles, l’AdaptiLift sera sous-exploité ;

dans un logement multi-revêtements avec vraies transitions, cette fonction change réellement l’expérience.

Entretien et station RockDock : ce que ça change au quotidien

La RockDock, cette station d’entretien automatisé du robot se veut particulièrement complète : lavage des serpillières à l’eau chaude jusqu’à 100°C, séchage à l’air chaud à 55°C, vidange automatique du bac à poussière, gestion de l’eau, remplissage du robot et recharge rapide.

Au quotidien, cette station change la fréquence d’intervention :

moins de manipulations sur les serpillières,

moins de gestion manuelle de la poussière,

moins d’entretien petit mais répétitif.

En revanche, elle fait preuve de trois contreparties :

l’encombrement de la station

le bruit de cycle (notamment séchage),

et sa maintenance périodique qui ne disparaît pas complètement (réservoirs, nettoyage de base, contrôles).

Photographie de l’encombrement du dock dans un coin de pièce.

L’autonomie de la station est donc un vrai plus, mais pas un effacement total de la machine. Le confort est réel, sa présence aussi.

Application Roborock : fonctions utiles vs fonctions marketing

L’application Roborock ne cesse de s’améliorer. Et c’est un point décisif sur un robot de ce niveau. Les fonctionnalités utiles sont nombreuses et personnalisables : cartes multi-étages, zones interdites, nettoyage pièce par pièce, routines personnalisées, réglages aspiration/lavage, comportement du robot sur tapis, options de navigation et d’obstacles…

Tout le nécessaire a été pensé et plus encore. Certaines fonctions « pet » ou « smart » sont plus accessoires que décisives. Elles enrichissent l’expérience, mais ne justifient pas le produit. La valeur principale reste la cartographie fiable, les routines et la capacité à adapter précisément le nettoyage aux revêtements.

Autonomie et temps de nettoyage

Sur une surface de 65 m², le Saros 20 couvre correctement la zone sans comportement instable ni retours station inutiles. Le plus intéressant n’est pas une autonomie minute isolée, mais la fluidité du cycle complet : déplacement, traitement des zones, retour station, reprise si nécessaire.

En outre, pour un suivi des durées, l’application tient un historique des nettoyages.

Screenshot de l’historique des nettoyages depuis l’application

Sur ce point, le Saros 20 tient son rang. Le robot travaille de façon prévisible, sans multiplier les interventions manuelles liées à des faux blocages ou à des erreurs de logique de nettoyage.

Mais alors, le Roborock Saros 20 : pour qui (et pour qui non) ?

Le Roborock Saros 20 est particulièrement adapté aux logement avec seuils complexes ou transitions de revêtement marquées. Surtout si ces seuils font coexister plusieurs surfaces (parquet, carrelage, tapis), et aux utilisateurs désireux d’un niveau élevé d’automatisation.

En revanche, force est de constater qu’il est moins pertinent si le logement est petit et très simple, avec pratiquement aucun seuil, et si l’objectif recherché est seulement d’obtenir une aspiration correcte sans payer la mobilité avancée.

En résumé, l’AdaptiLift est une vraie innovation utile, mais uniquement si la configuration du logement la met à contribution. Sinon, une partie de la valeur du produit restera théorique.

Verdict : faut-il acheter le Roborock Saros 20 ?

Le Roborock Saros 20 est un excellent robot aspirateur-laveur premium, avec un positionnement clair et cohérent. Son principal mérite n’est pas seulement la puissance d’aspiration, mais la fiabilité de déplacement dans un environnement réel : seuils, tapis, meubles bas, transitions de sols. Sur ce terrain, il apporte un vrai gain.

La station RockDock est également un vrai plus en confort d’usage, grâce à son niveau d’automatisation très élevé. Sa limite principale restant le bruit pendant certains cycles, ainsi que son encombrement.