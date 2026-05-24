Test – Zendure SolarFlow 2400 AC+ : N’ayez plus peur des coupures de courant

Zendure est une marque chinoise que l’on voit de plus en plus en ce moment. Son créneau ? Les panneaux solaires plug & play ainsi que les systèmes permettant de stocker l’énergie de ces derniers, mais pas que. En effet, ne pouvant pas installer de panneaux solaires dans ma résidence, Zendure m’a parlé du SolarFlow 2400 AC+. Ce dernier peut en effet être utilisé sans panneau solaire, pour plusieurs scénarios possibles. Est-ce qu’un usage sans panneau solaire est viable ? Est-ce que ce stockage d’énergie est efficace, pratique ? Réponse tout au long de ce test.

Unboxing

Après avoir transpiré pour monter tout le setup au 4ᵉ étage (27,3 kg pour le SolarFlow, 26 kg pour la batterie supplémentaire AB3000L), il est temps de déballer son contenu. Ce dernier est assez maigre, en effet en l’absence de panneau solaire l’installation est ultra-simple et rapide. Une petite notice est présente malgré tout, ainsi que le câble d’alimentation. Ce dernier dispose d’une connectique propriétaire et permettra la charge et la décharge du SolarFlow 2400 AC+, jusqu’à 2400 watts. La batterie supplémentaire est livrée sans aucun câble. En effet, ce n’est pas nécessaire, car il suffira de venir la connecter sous l’unité principale, sans outils ni effort. Encore une fois, du plug and play ! Si vous souhaitez optimiser au mieux votre installation, il est possible de se procurer le compteur intelligent Smart Meter 3CT. Ce dernier nécessitera cependant l’intervention d’un électricien, les manipulations étant relativement complexes.

Design et finitions

Le SolarFlow 2400 AC+ propose un design simple, massif, et plutôt contenu. En effet l’unité centrale propose des proportions contenues avec une longueur de 326 mm, une largeur de 294 mm et une hauteur de 251 mm. La batterie supplémentaire dispose à peu près de dimensions similaires. Les éléments sont principalement en aluminium. On remarque à l’arrière un refroidissement passif, utile pour refroidir le tout lors des fortes utilisations, ou durant l’été par exemple. Le choix de l’aluminium permet également une meilleure régulation de la température. L’unité centrale intègre un petit écran qui affichera le status de l’alimentation, la quantité de batterie restante, et le status de la connexion WiFi. L’unique bouton permet d’allumer l’écran au besoin.

Au niveau de connectiques, c’est ultra-light. En effet, son côté plug and play fait que seule sa prise principale est utile (avec un connecteur maison). Cette dernière, côté directement au réseau via une prise de courant standard, permettra d’aspirer pour stocker, mais aussi de « rendre » au réseau l’énergie stockée dans la batterie. La prise RJ45 permettra de brancher un appareil hors réseau, directement alimenté par la batterie.

Installation et performances

Place désormais à l’installation. Cette dernière est relativement simple, du moins pour l’unité centrale et les batteries supplémentaires. En effet, l’unité centrale se branche en deux secondes au réseau, sur une prise de courant standard. Tandis que les batteries supplémentaires viennent s’empiler sur l’unité centrale directement, sans branchements supplémentaires.

Si vous avez opté pour l’option du Smart Meter 3CT, une installation supplémentaire assez complexe est nécessaire. Ce dernier permettra toute fois de contrôler de manière précise et autonome la charge et la décharge de la batterie (en se basant sur la consommation réelle de votre logement). Si ce dernier est manquant, il vous sera possible de spécifier manuellement les horaires de charge/décharge en fonction de vos heures creuses, et également de la puissance de charge/décharge en fonction des heures.

Tout se gère par l’application maison, assez facile d’utilisation, mais avec beaucoup, beaucoup d’options. Il est assez simple de se perdre dans les différents menus, mais le paramétrage est très pointu et complet. Pour mon utilisation, la batterie se charge de 6 h 32 à 22 h 32. Mon appartement consomme environ 200W en « veille », quand personne n’est présent. De ce fait, j’ai setup le SolarFlow 2400 AC+ pour qu’il distribue 200W quand personne n’est présent, et qu’il grimpe à 600W en fin de journée. De ce fait, cela me permet d’optimiser au mieux la décharge et éviter de perdre de l’énergie inutilement.

Conclusion

Zendure nous propose ici un très joli produit. Le fonctionnement est simple, accessible à tous, avec du plug & play réellement fonctionnel. L’automatisation est très bonne, notamment via l’utilisation du compteur intelligent Smart Meter 3CT. Attention toute fois, ici l’intérêt du test et de voir la rentabilité de ce genre d’installation sans utilisation de panneau solaire. Pour information, un setup comme celui que j’ai pu recevoir, coute environ 1800 €, ce qui est un gros budget. Dans ma situation, j’ai pu estimer mes économies à +/- 10 € par mois. Ce qui nous fait approximativement 120 € par an d’économies. Ce qui nous ferait une rentabilité à partir de 15 ans. De ce fait, il est difficile de conseiller ce genre d’installation sans panneau solaire, sauf si de bonnes offres se profile dans les prochaines années. Avec des panneaux solaires les économies peuvent aller jusqu’à plus de 1600 €, la rentabilité est donc décuplée.

Produit disponible sur Zendure SolarFlow 2400 AC+, Stockage AC 2400W, 2.4kWh Extensible Jusqu'à 16.8kWh, 100% Compatible avec Les Installations Solaires Existantes, Installation Plug & Play, Alimentation de Secours 2400VA

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