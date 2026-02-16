Test – Roborock Qrevo Curv 2 Pro : le robot aspirateur laveur sans aucun défaut ?

Nous avons passé au crible le tout dernier robot aspirateur laveur de la marque chinoise : le Roborock Qrevo Curv 2 Pro. Pendant deux mois de tests intensifs, sous avons vérifié si’il tenait toutes ses promesses.

Alors, est-ce l’appareil qu’il vous faut ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Le Roborock Qrevo Curv 2 Pro est sans doute l’un des robots les plus complets du marché grâce à son agilité exceptionnelle et ses technologies vraiment avancées. Malgré un tarif élevé, dépassant les 1 000 euros, et un assistant vocal presque inutilisable, sa puissance d’aspiration et son autonomie en font un allié indispensable pour un entretien totalement automatisé.

Produit disponible sur roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirateur Laveur avec Station 3.0, 25000 Pa, Lavage à l'eau Chaude à 100 °C, Double Anti-enchevêtrements, Évitement d'obstacles et Navigation Améliorés, 7,98cm Mince

Voir l'offre

Déballage et présentation du robot aspirateur laveur

À l’ouverture du carton, Roborock va droit à l’essentiel. On y retrouve le robot, ses deux serpillières rotatives aimantées emballées séparément, de la documentation et, bien sûr, l’imposante station de vidange.

Côté esthétique, ce modèle reste fidèle à l’identité visuelle du modèle précédant, le Curv. On retrouve cette grande base blanche aux formes très arrondies, presque galbées, qui tranche avec les stations rectangulaires classiques du marché. Le design est épuré, lisse, presque fade, mais il pourra s’intégrer assez facilement dans un coin du logement.

Le sommet de la station accueille un large couvercle qui dissimule toute la partie technique. Sous ce capot, on accède aux deux réservoirs d’eau : 4 litres pour l’eau propre et 3,5 litres pour l’eau sale. C’est également là que se cache le sac à poussière pour la vidange automatique.

Présentation du robot aspirateur laveur de Roborock

Côté ergonomie, la base est pensée pour la simplicité. Sous son large couvercle supérieur, on accède d’un seul geste au réservoir d’eau propre de 4 L, au bac d’eau sale et au sac à poussière de 2,5 L. Ce dernier assure une vidange automatique du robot offrant plusieurs semaines d’autonomie sans intervention humaine. On notera toutefois l’absence de bac à détergent dédié ; il faudra donc mélanger votre solution nettoyante directement dans le réservoir d’eau propre si vous le souhaitez.

En ce qui concerne le robot en lui-même, il reprend un peu le design de sa base : blanc, bien construit et sans fioritures. Il est surmonté d’un LiDAR rotatif discret, complété par deux boutons physiques pour la mise en marche ou le retour à la station. Avec une hauteur de seulement 7,98 cm, il affiche un profil ultra-plat qui lui permet de s’aventurer sous la plupart des meubles. Sa finesse est largement mise en avant par Roborock, car c’est un des aspirateurs les plus fins du marché… même si on doute un peu de l’utilité de développer un LiDAR motorisé pour gagner quelques milimètres.

Pour la navigation, Roborock a opté pour un système hybride. En plus du LiDAR, on trouve un capteur DToF (mesure de distance) et une caméra intégrés dans un petit rectangle noir à l’avant, assurant une détection de profondeur précise pour éviter les collisions. L’appareil est également équipé d’un bumper classique et d’une petite protubérance sur le dessus servant de témoin physique pour éviter qu’il ne s’encastre sous un meuble trop bas.

Première installation du Roborock Qrevo Curv 2 Pro

La première prise en main du Roborock Qrevo Curv 2 Pro se fait sans problème, après avoir installé l’application Roborock. L’appairage et la connexion au Wi-Fi ne prend que quelques minutes, avant que le robot n’enchaine une première cartographie automatique de l’habitat.

Dès le début, l’assistant vocal « Hello Rocky » vous accueille. Bien qu’il soit capable d’exécuter plusieurs commandes simples sans passer par le téléphone, le système reste encore perfectible. Dans les faits, j’ai préféré utiliser l’application mobile, extrêmement complète, pour affiner les réglages. Notez d’ailleurs que le robot est configuré pour parler très fort par défaut, mais j’ai rapidement décidé de le rendre muet !

En à peine cinq minutes, le robot génère une carte 3D interactive vraiment fidèle : les pièces sont correctement identifiées et les zones encombrées sont déjà prises en compte.

À l’utilisation : un sans-faute

Sur le terrain, le Roborock Qrevo Curv 2 Pro impressionne par sa discrétion et sa fluidité. Malgré une puissance d’aspiration de 25 000 Pa, ce qui le place parmi les aspirateurs robots les plus puissants, il reste étonnamment silencieux : en mode intensif, nous n’avons relevé que 60 dB à un mètre de distance.

Ses déplacements sont rapides et assurés, le robot ne montrant aucun signe d’hésitation, même lorsqu’il s’agit de retrouver sa station en fin de cycle. Cette aisance provient de son système de navigation hybride combinant LiDAR, caméras et éclairage intégré.

Si certains constructeurs font aujourd’hui le choix radical de se passer du LiDAR pour réduire les coûts de production, l’approche de Roborock reste ici supérieure. Comme pour les voitures autonomes, si la solution purement visuelle (par caméra) est amenée à devenir la norme à l’avenir, le couplage avec un LiDAR rotatif offre aujourd’hui une fiabilité et une précision qu’une simple caméra ne peut encore égaler seule.

Pour le lavage, à l’arrière, les deux serpillières rotatives tournent à 200 tours/min tout en exerçant une pression constante de 12 N (environ 1,2 kg) sur le sol pour désincruster les taches. La serpillère droite est capable de se déporter pour nettoyer au plus près des plinthes et des bords. De plus, le châssis relevable permet aux serpillières de monter de 10 mm sur sol dur et jusqu’à 22 mm sur les tapis. L’eau chaude arrive sur les patins via des orifices dédiés, garantissant un lavage constant durant tout le cycle.

Performances et agilité du Qrevo Curv 2 Pro

Côté aspiration, le Roborock Qrevo Curv 2 Pro s’appuie sur le nouveau système DuoDivide. Il s’agit de deux rouleaux hybrides associant poils rigides et surfaces caoutchoutées, conçus spécifiquement pour diriger les débris vers le centre et limiter l’enroulement des cheveux. Je n’ai pas eu la possibilité de le tester avec des cheveux très longs ou des poils d’animaux mais dans tous les cas, le résultat sur les poussières du quotidien est irréprochable. Le robot fait d’ailleurs preuve d’une certaine intelligence : lorsqu’il détecte une zone encore sale, il n’hésite pas à effectuer un second passage pour parfaire le travail. Sur le bord des plintes ou des objets, il y a parfois une petite zone d’un ou deux centimètres qu’il n’arrive pas à atteindre, mais on en ferait de même avec un aspirateur traditionnel.

Enfin, grâce à ses deux imposantes roues crantées et surtout à son châssis Adaptalift, le robot est capable de s’élever jusqu’à 4 cm. Sur des rails de placards coulissants, un obstacle souvent difficile à surmonter pour les robots classiques, le robot s’en sort sans jamais rester bloqué.

Il est toutefois essentiel de rappeler le rôle de ce type de machine. Un robot aspirateur, aussi perfectionné soit-il, est un outil d’entretien régulier. Il ne remplacera pas une serpillière manuelle pour récurer des taches de boue séchée ou un accident en cuisine. En revanche, sa force réside dans l’automatisation. En programmant des passages fréquents lorsque vous êtes absent, il maintient un niveau de propreté tel qu’il finit par remplacer totalement l’aspirateur et la serpillière classiques pour l’usage courant.

Entretien et Autonomie

La batterie de 6400 mAh du Qrevo Curv 2 Pro promet une autonomie de 180 minutes, permettant de couvrir environ 100 m² avec une seule charge. Dans les faits, c’est largement suffisant pour la majorité des habitations, d’autant que la recharge rapide en seulement 2,5 h permet de repartir rapidement si nécessaire.

Mais c’est au niveau de la station que la véritable autonomie se situe. En effet, le Curv 2 Pro gère ses serpillières automatiquement : l’eau utilisée pour leur nettoyage peut monter jusqu’à 100 °C, garantissant une hygiène irréprochable et dissout les graisses les plus tenaces. Une fois lavées, les serpillières sont séchées par un souffle d’air chaud à 55 °C, évitant ainsi l’apparition d’odeurs d’humidité. L’entretien manuel se limite donc au strict nécessaire : vider le sac à poussière et le bac d’eau sale, puis remplir le réservoir d’eau propre. Pour plus de commodité, le plateau de nettoyage de la base est amovible, ce qui permet de le rincer à part.

Pour un appartement d’une quarantaine de mètres carrés nettoyé quotidiennement, l’appareil tient facilement la semaine sans nécessiter d’intervention. La station de nettoyage automatique maintient les serpillières propres sans surconsommation d’eau. Un conseil d’usage reste toutefois de mise : bien que le robot soit très autonome, nous vous recommandons de vider systématiquement le bac d’eau sale régulièrement pour éviter toute prolifération bactérienne et les mauvaises odeurs qui l’accompagnent.

Application Roborock

L’expérience logicielle est à la hauteur du matériel. Après une connexion rapide au Wi-Fi domestique et la potentielle intégration à sa maison connectée via Matter, tout se pilote depuis l’application Roborock. C’est ici que l’on gère la cartographie, la définition des zones interdites ou les murs virtuels. L’interface permet de moduler chaque paramètre selon vos besoins : vous pouvez régler finement le niveau d’aspiration, le débit d’eau sur les serpillières, ou encore la température de lavage en station selon que vous privilégiez le silence ou l’efficacité maximale.

L’une des fonctions les plus impressionnantes reste la détection d’obstacles. Grâce à son intelligence artificielle, le robot est capable d’identifier plus de 200 types d’objets (câbles, chaussures, jouets, etc.), et ce, même dans l’obscurité grâce à son éclairage intégré qui s’active automatiquement. Lorsqu’il rencontre un élément imprévu, il le prend en photo et place un marqueur sur la carte. Par défaut, le robot évite prudemment l’obstacle, mais on peut ensuite décider via l’application de la conduite à tenir pour les prochaines fois.

Conclusion

Au final, le Roborock Qrevo Curv 2 Pro nous a conquis. Il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit tant la copie rendue par le constructeur chinois est propre. Certes, le ticket d’entrée est élevé, mais il peut se justifier par la fiabilité, la polyvalence et l’autonomie offertes par ce produit.

Chez Roborock, le Curv 2 Pro n’est même pas le plus haut de gamme, mais c’est le bon choix pour ceux qui recherchent le summum de l’automatisation, presque sans compromis. Lancé au prix de 1 299 euros, vous pouvez le retrouver sur le site officiel de Roborock ou sur Amazon.

Produit disponible sur roborock Qrevo Curv 2 Pro Robot Aspirateur Laveur avec Station 3.0, 25000 Pa, Lavage à l'eau Chaude à 100 °C, Double Anti-enchevêtrements, Évitement d'obstacles et Navigation Améliorés, 7,98cm Mince

Voir l'offre

Et si vous vous intéressez à la marque Roborock, n’hésitez pas à aller voir notre test du Qrevo Curv 2 Flow !