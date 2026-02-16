Tesla retarde l’arrivée de CarPlay à cause d’iOS 26

L’intégration d’Apple CarPlay dans les voitures Tesla se fait attendre. Selon Bloomberg, le constructeur américain a repoussé son lancement en raison de problèmes de compatibilité avec Apple Maps et d’une adoption jugée trop lente d’iOS 26. Par conséquent, les conducteurs devront encore patienter avant de profiter de cette fonctionnalité très demandée.

CarPlay chez Tesla : un projet repoussé

Tesla teste CarPlay depuis plusieurs mois. Les premières rumeurs annonçaient une arrivée fin 2025, mais les plans ont été retardés. Le problème vient surtout de l’interaction entre Apple Maps et le système de navigation interne de Tesla. Ce dernier ne sert pas seulement à guider les conducteurs, il est aussi au cœur des fonctions de conduite autonome. Par conséquent, toute incompatibilité pourrait perturber des éléments essentiels de l’expérience Tesla.

Par ailleurs, Apple a publié une mise à jour d’iOS 26 pour améliorer la synchronisation entre ses cartes et celles de Tesla. Pourtant, l’adoption de ce nouvel iOS reste faible. De ce fait, Tesla préfère attendre que davantage d’utilisateurs migrent vers cette version avant de déployer CarPlay. Cette prudence viserait à éviter des bugs massifs et à garantir une expérience fluide dès le lancement.

Les attentes des conducteurs et la stratégie de Tesla

La frustration grandit chez les propriétaires de Tesla. En effet, la plupart des constructeurs automobiles proposent déjà CarPlay, devenu un standard dans l’industrie. De plus, les utilisateurs apprécient son interface simple, ses applications intégrées et la continuité avec l’iPhone. Tesla, en revanche, a longtemps résisté à cette intégration, préférant mettre en avant son propre système.

En tout cas, ce retard laisse à penser que Tesla veut garder le contrôle sur son logiciel et ses services. En effet, en intégrant CarPlay, la marque doit composer avec Apple, ce qui peut réduire son autonomie technologique. Néanmoins, face à la demande croissante des clients, l’arrivée de CarPlay dans les voitures Tesla semble inévitable, même si elle prend plus de temps que prévu.