SolarFlow 2400 Pro : la solution Zendure pour réduire vos factures

Zendure frappe fort sur le marché de l’énergie résidentielle avec son tout nouveau SolarFlow 2400 Pro. En effet, cette solution innovante vise les propriétaires de grandes maisons, souvent confrontés à des factures d’électricité salées et à des besoins énergétiques conséquents. Ainsi, au menu : puissance, intelligence et compatibilité maximale pour rendre la gestion de l’énergie plus simple, plus efficace et résolument connectée.

Un concentré de puissance et de flexibilité

Le SolarFlow 2400 Pro brille d’abord par sa puissance bi-directionnelle de 2400W (en mode premium). Cela suffit à alimenter presque tous les appareils du quotidien, voire plusieurs en même temps : pompe à chaleur centrale, véhicule électrique, gros électroménager, et même la piscine ! Grâce à son stockage évolutif de base (2,4 kWh extensible jusqu’à 16,8 kWh), les familles gourmandes peuvent adapter le système à leur rythme de vie et leurs équipements.

Côté installation, Zendure promet du plug and play. Pas besoin d’être ingénieur : la mise en place reste rapide, sans travaux lourds, et compatible avec la majorité des panneaux solaires de toiture déjà présents. Même en conditions difficiles (froid, faible ensoleillement), la fonction de chauffage automatique assure des performances stables.

De plus, Zendure propose une offre de lancement incluant aussi le SolarFlow 2400 AC+, livré avec deux batteries AB3000L et le SmartMeter 3CT, au prix de 2 426 € après une réduction de 540 €. Les détails sont trouvables sur le site de Zendure.

L’intelligence au service des économies

Ce qui démarque vraiment le SolarFlow 2400 Pro, c’est son cerveau dopé à l’IA. Grâce au mode ZENKI™, il maximise les économies (jusqu’à 73 % de plus qu’un mode standard) en jonglant entre la production maison, le stockage et le prix de l’électricité sur le réseau. Les utilisateurs allemands peuvent même bénéficier du ZenWave™, qui exploite les tarifs dynamiques pour charger la batterie aux meilleurs moments et réduire, sans effort, leur facture. Résultat : plus de 600€ économisés par an dans certains cas ! La présentation a été faite lors de l’évènement Zendure.

Le système communique aussi parfaitement avec les solutions smart home les plus populaires (Home Assistant, Homey, Shelly…), mais aussi plus de 840 fournisseurs européens. Que ce soit pour piloter la recharge d’un véhicule, anticiper la chauffe d’une pompe à chaleur, ou automatiser la maison selon les habitudes et le soleil, la plateforme se veut ouverte et adaptable.

Sécurité et tranquillité d’esprit

Zendure n’oublie pas la sécurité : double système BMS prédictif, auto-maintenance intelligente et même extinction d’incendie intégrée grâce à une technologie par aérosol. La batterie se protège contre les surcharges, l’usure et même les départs de feu éventuels, pour une utilisation sereine et durable.

Avec son SolarFlow 2400 Pro, Zendure place la barre très haut pour les foyers exigeants. Vous envisagez de franchir le pas vers une indépendance énergétique intelligente et évolutive ? Dites-nous ce que vous en pensez ou partagez cet article avec les experts de votre entourage !