Kamvas 22 (Gen 3) : une avancée impressionnante pour les créatifs

Huion frappe fort en ce début d’année avec le lancement du Kamvas 22 (Gen 3). Cette nouvelle tablette graphique de 21,5 pouces vise un public large, allant des artistes amateurs aux professionnels. Grâce à ses innovations, ce modèle s’impose comme une référence sur le marché.

Les caractéristiques innovantes du Kamvas 22 (Gen 3)

Le nouveau Kamvas 22 (Gen 3) bénéficie de la technologie PenTech 4.0 exclusive à Huion. Cette avancée offre aux utilisateurs une précision inégalée dans le dessin.

Avec 16 000 niveaux de sensibilité à la pression et une force d’activation très faible, chaque trait est fidèle au geste.

L’écran Canvas Glass 2.0 garantit une expérience proche du papier, sans reflets, pour un confort optimal.

Une expérience créative optimisée pour les artistes numériques

Grâce à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, la réactivité est au rendez-vous. Les animateurs comme les illustrateurs profiteront d’une grande fluidité lors de leurs créations.

L’écran de 21,5 pouces en 2,5K (2560 x 1440) offre une grande surface pour plus de liberté. De plus, la fonction d’alignement automatique de l’inclinaison facilite l’expression naturelle du dessin.

Chaque détail compte pour Huion afin d’offrir une vraie immersion.

Performances avancées et rendu des couleurs précis

La colorimétrie n’est pas en reste avec le Kamvas 22 (Gen 3). Son écran couvre 99 % sRGB, 99 % Rec.709, 90 % Adobe RGB et 92 % Display P3.

Le rendu des couleurs est ainsi fidèle et éclatant. La précision ΔE < 1.5 garantit que chaque nuance est exacte.

Sans oublier la nouvelle fonction d’éclairage ambiant, qui permet de personnaliser l’ambiance de travail selon ses envies, pour stimuler la créativité.

En résumé, le Kamvas 22 (Gen 3) réussit à allier performance, confort et accessibilité. C’est la solution idéale pour ceux qui cherchent une tablette grand format, à un prix maître. Avec cette nouveauté, Huion renforce sa place de leader dans l’innovation destinée aux artistes numériques. Essayez-le pour donner vie à toutes vos idées, avec précision et plaisir au bout du stylet.

