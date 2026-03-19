Notecard for Skylo : une avancée majeure pour la connectivité IoT

La connectivité IoT évolue avec le lancement du Notecard for Skylo par Blues et Skylo. Ce module unique intègre connexion satellite, cellulaire et WiFi, sans engagement ni abonnement satellite. Découvrons pourquoi il redéfinit les standards du secteur et ouvre la voie à des usages professionnels variés.

Notecard for Skylo : une connectivité IoT sans précédent

Le Notecard for Skylo réunit trois grandes technologies de connexion : satellite, cellulaire et WiFi. Grâce à cette innovation, les entreprises connectent facilement leurs appareils, même dans les zones sans couverture habituelle. La gestion des basculements entre réseaux est automatique. Cela garantit une connexion fiable partout, sans efforts techniques complexes pour l’utilisateur final.

Fonctionnalités clés du module satellite-cellulaire-WiFi

Ce module propose des avantages inédits :

Basculement automatique entre satellite, cellulaire et WiFi selon la disponibilité.

entre satellite, cellulaire et WiFi selon la disponibilité. Aucune nécessité d’un second module satellite.

Tarification à la carte : pas d’abonnement satellite obligatoire.

: pas d’abonnement satellite obligatoire. Installation rapide pour tout type d’appareil à bande étroite.

Ces points réduisent le coût total de possession et facilitent le prototypage rapide. Il devient alors aisé de connecter, suivre et piloter des objets à travers le monde.

Des applications métiers élargies pour le transport et l’énergie

Le Notecard for Skylo cible des secteurs critiques comme le transport, la logistique ou l’énergie. Par exemple, un véhicule peut communiquer via WiFi en dépôt, puis passer en cellulaire sur la route, et enfin en satellite dans les régions isolées. Ce basculement fluide répond aux besoins des entreprises qui opèrent dans des zones où la couverture réseau est imprévisible.

En conclusion, le Notecard for Skylo révolutionne la connectivité IoT. Il élimine les abonnements imposés et simplifie l’intégration dans les infrastructures existantes. Ce module unique s’impose déjà comme un atout pour les sociétés cherchant à développer des solutions fiables et connectées, partout et sans contraintes.

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