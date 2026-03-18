Test – Bowers & Wilkins Px8 S2 : le casque qui convainc

Il y a des casques qui impressionnent sur fiche technique et déçoivent à l’oreille. Le Bowers & Wilkins Px8 S2 fait exactement l’inverse. La première fois que je l’ai mis sur les oreilles, j’étais dans mon salon un soir, la télévision allumée en fond. J’ai lancé un album sur Spotify, et je me suis simplement arrêté. Pas parce que l’ANC avait tout effacé, mais parce que la scène sonore était tellement large, tellement précise, que j’ai fermé les yeux. À 729 euros, ce casque est clairement un investissement sérieux. Pourtant, après deux semaines d’utilisation quotidienne entre trajets, écoutes en extérieur, je peux vous dire pourquoi cet appareil mérite votre confiance, et pour qui il est vraiment fait.

Notre avis en bref : faut-il l’acheter ?

Le Bowers & Wilkins Px8 S2 est, sans détour, l’un des meilleurs casques sans fil disponibles en 2026. La qualité sonore est exceptionnelle. Graves profonds et précis, aigus très présents mais jamais agressifs, scène sonore d’une largeur qui impressionne. Le confort est à la hauteur du prix affiché, grâce à un cuir souple et des oreillettes assez fines. La réduction de bruit ne rivalise pas avec d’autres concurrents plus agressifs, mais elle est volontairement calibrée pour ne pas étouffer la musique. Ce casque est clairement pour les audiophiles exigeants. En revanche, si votre priorité absolue est l’isolation maximale en open space ou en transport, d’autres modèles font mieux sur ce seul critère.

Produit disponible sur Bowers & Wilkins Px8 S2 Casque sans Fil à Réduction de Bruit avec Bluetooth Audio, & Recharge Rapide, 30 Heures de Lecture Haute Résolution et Microphone Intégré - Noir Onyx

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Contexte du test

J’ai utilisé le Bowers & Wilkins Px8 S2 pendant deux semaines complètes, au quotidien. Le test s’est déroulé dans plusieurs environnements. Salon avec ambiance familiale, bureau assez bruyant transport en commun, et quelques séances d’écoute en soirée. La source principale était un Nothing phone (3) via Bluetooth aptX Lossless. Produit prêté par la marque pendant deux semaines, Certains liens peuvent être affiliés, sans impact sur notre avis.

Qu’est-ce qui change dans le design du Bowers & Wilkins Px8 S2 ?

Contrairement au modèle que j’avais testé l’an dernier, le Px8 S2 passe à un autre niveau d’exigence matérielle. Dès l’ouverture de la boîte, le signal est clair. Il ne s’agit pas d’un casque grand public habillé en premium, mais d’un objet pensé de bout en bout comme un accessoire de luxe à part entière.

La pochette de transport rigide semi-souple accueille le casque dans un compartiment moulé, avec une poche intérieure pour les câbles. On trouve dans la boîte un câble USB-C vers USB-C pour la charge, ainsi qu’un câble USB-C vers jack 3,5 mm pour l’écoute filaire. C’est propre, bien rangé, sans plastique superflu.

Le Px8 S2 affiche un profil qualitatif avec le mécanisme apparent d’articulation des oreillettes, fixées sur des bras en aluminium avec des câbles apparents laissés volontairement visibles. Cela confère à l’ensemble une esthétique horlogère très assumée. Les coussins sont recouverts de cuir sur toutes les surfaces de contact, y compris l’arceau. En pratique, la mousse à mémoire de forme est plus épaisse que sur le Px7 S2e, et l’isolation passive progresse sensiblement.

La machine pèse 310 grammes, un poids raisonnable pour ce gabarit. Pourtant, elle ne comprime pas les oreilles. Après deux heures d’écoute continue, je n’ai ressenti aucune gêne au niveau des tempes, ce qui n’est pas toujours le cas sur les casques circum-auriculaires de ce format. Côté coloris, le Px8 S2 est disponible en Onyx Black et Warm Stone, deux teintes sobres et intemporelles. Un version Edition McLaren est disponible pour une centaine d’euros de plus. Le design est celui d’un casque qui n’a pas besoin d’ostentation pour affirmer sa classe. B&W affiche d’ailleurs plusieurs distinctions sur sa page officielle, dont l’iF Design Award 2026 et le titre de casque de l’année selon TechRadar en 2025.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Bowers & Wilkins Px8 S2 ?

Le Px8 S2 embarque la technologie la plus avancée que B&W ait jamais intégrée dans un casque sans fil. Voici les spécifications principales :

2 haut-parleurs dynamiques large bande Carbon Cone de 40 mm

DSP 24 bits avec amplificateur et DAC dédiés

Connexion audio True 24 bits (jusqu’à 24 bits/96 kHz)

Bluetooth 5.3 avec aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC, SBC

8 microphones au total (4 par oreillette), algorithme ADI Pure Voice

ANC + mode transparence

Égaliseur 5 bandes personnalisable + mode TrueSound

Connectivité Multipoint

Autonomie 30 heures, recharge rapide 15 minutes pour 7 heures de lecture

Charge et audio via USB-C

Support Apple MFi et Google Fast Pair

Poids : 310 grammes

Un point important mérite d’être soulevé : le Px8 S2 prend en charge l’aptX Lossless mais pas le LDAC. Pour les utilisateurs d’appareils Sony ou de sources Android compatibles LDAC, cette absence peut être perçue comme un frein. En pratique cependant, l’aptX Lossless couvre largement les besoins d’un audiophile nomade avec une transmission sans perte en 24 bits.

L’égaliseur 5 bandes représente une vraie plue value. Combiné au mode TrueSound, qui court-circuite le traitement DSP pour restituer le signal le plus pur possible, cet ensemble donne un niveau de contrôle inédit à ce prix.

En revanche, la fiche produit officielle du Px8 S2 ne mentionne aucun indice de protection IP. C’est un oubli de communication regrettable pour un casque à ce tarif, même si en usage réel il supporte sans problème quelques gouttes de pluie légère. Cela dit, on aurait aimé une transparence totale sur ce point.

La qualité sonore du Bowers & Wilkins Px8 S2 est-elle à la hauteur de son prix ?

C’est évidemment la question centrale, et la réponse est oui, sans hésitation.

Les transducteurs Carbon Cone de 40 mm ont été optimisés par rapport à la génération précédente. B&W a rigidifié la structure de montage des membranes dans les oreillettes, ce qui réduit mécaniquement la distorsion aux basses fréquences. En écoute, cela se traduit par des graves profonds, fermes et bien contrôlés, sans cet effet de voile ou de boue que l’on rencontre sur des casques grand public qui poussent les basses pour impressionner au premier coup d’oreille.

Sur un morceau d’électro ou de hip-hop, les basses sont percutantes et précisément articulées. Sur du jazz ou de la musique classique, elles soutiennent sans envahir. Les aigus sont très présents, ce qui peut surprendre à la première écoute, mais ils ne sont jamais agressifs. Un album live de Norah Jones révèle des détails de souffle, de corde pincée et de sustain de piano. Pour faire simple, la scène sonore est tellement large que j’ai été surpris quelque soit le type de musique, métal, funk ou pop.

En comparaison directe avec d’autres modèles, le Px8 S2 est moins agressif dans l’ANC, mais nettement plus précis et musical. Un AirPods Max va par exemple être plus efficace sur l’ANC, mais au prix d’une certaine coloration du signal. B&W préserve la dynamique et la texture naturelle de l’enregistrement. C’est un choix philosophique assumé : la fidélité avant l’isolement.

Attention toutefois, l’ANC reste efficace au quotidien. Dans les transports on peut estimer que l’effacement est à environ 70-75%. Ce n’est pas invisible, mais c’est suffisant pour une écoute confortable sans pousser le volume. Si l’on veut moins de pollution extérieure il faut augmenter le volume. Le Px8S2 le fera sans problème et sans distorsion car il est capable d’envoyer du très lourd, et ça aussi c’est surprenant. Le mode transparence est, en revanche, l’un des plus naturels du marché : la restitution de l’environnement sonore est fluide, non métallique, presque comme si on retirait l’appareil.

L’autonomie de 30 heures n’est pas qu’un argument marketing. En usage réel, avec l’ANC activé en continu et le Bluetooth, j’ai tenu entre 28 et 30 heures sur une charge complète. La recharge rapide est bien réelle aussi : 15 minutes de charge ont effectivement donné environ 6h45 d’écoute lors de mon test. Cela correspond à ce qui est annoncé. Concrètement, cela signifie que même en oubliant de recharger la veille, on prend le casque sans panique.

La connectivité Multipoint fonctionne correctement. J’ai pu passer d’un appel sur mon PC à un appel entrant sur mon Smartphone sans manipulation supplémentaire. La bascule prend quelques secondes, mais elle est automatique et fiable. L’algorithme ADI Pure Voice fait son travail : dans un café bruyant, mes interlocuteurs m’entendaient clairement, sans écho ni compression artificielle de la voix.

Un soir en me baladant à pied, j’ai gardé le Px8 S2 sur les oreilles en mode transparence. La restitution de l’environnement était vraiment naturelle. On pourrait presque le garder sur ses oreilles à vélos ou trottinette mais comme ce n’est pas autorisé et dangereux on ne le fera pas, mais il en est capable.

Les commandes physiques, bien positionnées sur les oreillettes, sont intuitives après deux ou trois jours.

pour ma part j’ai une préférence aux commandes physiques plutôt que tactiles pour éviter les mauvaises manipulations. Le bouton de lecture présente une texture différente des boutons de volume, ce qui permet de les distinguer au toucher sans regarder. La détection de port fonctionne aussi avec une bonne réactivité : le son se coupe automatiquement dès qu’on retire le casque.

L’application Bowers & Wilkins Music reste cependant très minimaliste. Elle permet de gérer l’ANC, de personnaliser l’égaliseur 5 bandes. En revanche, il manque des informations système basiques, comme le niveau de charge en pourcentage ou bien le codec. On dispose uniquement d’un indicateur graphique approximatif. Pour un équipement à ce prix, c’est une lacune qui tranche avec le soin apporté au reste du produit.

Faut-il craquer pour le Bowers & Wilkins Px8 S2 à 729 euros ?

À ce tarif, le Px8 S2 se positionne plus cher que des Sony WH-1000XM6, aux Sonos Ace et aux Sennheiser Momentum 4. Chacun de ces modèles a ses arguments. Pourtant, aucun ne propose la même combinaison de matériaux premium, de scène sonore audiophile et de transmission sans perte via aptX Lossless.

Ce qui différencie vraiment cet appareil de la concurrence, c’est précisément la scène sonore. La différence est audible. On entend davantage de texture dans les cordes, plus d’espace dans les percussions, un rendu plus proche d’une écoute sur enceintes de qualité. En pratique, j’ai testé le même album de Linkin Park From Zero sur d’autres casques. La guitare avait clairement plus de gain et de présence sur le Bowers & Wilkins.

En revanche, si vous cherchez avant tout à vous couper du monde dans un open space ou en avion long-courrier, le Px8 S2 n’est pas le bon choix. D’autres équipements font mieux sur ce seul critère, parfois pour moins cher. L’absence de certification IP reste par ailleurs une question ouverte pour les utilisateurs actifs ou les voyageurs fréquents sous la pluie.

Conclusion

Après deux semaines avec le Bowers & Wilkins Px8 S2, le verdict est tranché. C’est un casque exceptionnel pour les audiophiles qui refusent de sacrifier la qualité sonore au profit d’une isolation maximale. Il est idéal pour l’écoute musicale intensive, les voyages, le télétravail et tous les contextes où la fidélité de restitution compte plus que le silence artificiel. Le design en cuir et aluminium usiné est parmi les plus raffinés du marché. L’autonomie est suffisante pour plusieurs jours sans brancher, et la recharge rapide efface les oublis de la veille. Cependant, il est clairement inadapté à ceux qui recherchent avant tout une isolation agressive en environnement bruyant, ou qui ont besoin d’une certification IP. À 729 euros, c’est un investissement réfléchi, pas un achat impulsif. Ceux qui franchissent le pas pour les bonnes raisons ne le regrettent pas.

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