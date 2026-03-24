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Supermicro Vera Rubin : une avancée majeure pour l’IA en entreprise

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 23 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Supermicro Vera Rubin accélère l’IA d’entreprise grâce à des serveurs innovants.

Supermicro frappe fort sur le marché de l’IA avec ses nouveaux serveurs Vera Rubin. Grâce à des solutions innovantes et une efficacité inédite, la marque promet d’accélérer les projets IA de ses clients. Découvrons les grandes nouveautés proposées par la société américaine.

Supermicro révolutionne l’IA avec la plateforme Vera Rubin

Avec la nouvelle gamme Supermicro Vera Rubin, les centres de données changent d’échelle. Les systèmes NVIDIA Vera Rubin NVL72 et HGX Rubin NVL8 apportent un vrai bond en avant. La marque annonce un débit par watt dix fois supérieur et une baisse du coût des jetons par dix. Cela rend l’intelligence artificielle accessible plus vite et à plus d’entreprises. L’objectif ? Mettre la puissance d’une usine IA à la portée de tous.

Performances accrues grâce au refroidissement liquide DCBBS

Le secret de cette avancée réside dans le refroidissement par liquide DCBBS. Ce système, développé par Supermicro, est modulaire et ultra performant. Il garantit le maintien de hautes performances tout en limitant la consommation d’énergie. Pour les centres de données, c’est une révolution. Plus besoin de solutions sur mesure. DCBBS propose des racks, des CDU, des collecteurs et même des options air-liquide pour chaque besoin.

Flexibilité et efficacité pour les centres de données IA

La solution HGX Rubin NVL8 se distingue par sa flexibilité exceptionnelle. Elle accepte différents types de processeurs, dont les nouveaux CPU NVIDIA Vera, ainsi que les dernières puces AMD et Intel. Les clients peuvent donc choisir l’architecture qui convient le mieux à leurs usages. Jusqu’à 72 GPU par rack sont possibles, pour toujours plus de puissance et d’adaptabilité. En parallèle, le système Vera CPU accueille jusqu’à six GPU RTX PRO 4500 dans un format compact. Ce duo puissance et compacité optimise chaque déploiement IA d’entreprise.

Avec Supermicro Vera Rubin, les entreprises prennent une longueur d’avance. Les solutions allient performance, efficacité énergétique et simplicité de déploiement. Cette nouvelle gamme marque un tournant pour l’IA en entreprise. Supermicro confirme ainsi son rôle de leader de l’infrastructure pour l’intelligence artificielle et le cloud.

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il y a 5 minutesDernière mise à jour: 23 mars 2026
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La rédac

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