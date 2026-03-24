Test – Instax mini Evo Cinema : l’instantané devient cinéma.

Déjà connu pour l’Instax Mini 10 depuis 1998, Fujifilm présente aujourd’hui l’Instax Mini Evo Cinema comme une nouvelle façon de raconter ses souvenirs : un appareil hybride capable de prendre des photos, filmer de courtes vidéos et imprimer des tirages instantanés, le tout dans un boîtier inspiré des anciennes caméras Super 8.

Sur le papier, l’Instax Mini Evo Cinema promet une expérience différente des appareils instantanés classiques, avec la possibilité de capturer des photos, d’enregistrer de petites vidéos et même d’imprimer des images qui peuvent renvoyer vers ces clips grâce à un QR code.

Mais cette nouveauté a un prix : l’appareil est annoncé autour de 379 € , ce qui en fait l’un des Instax les plus chers jamais proposés par Fujifilm.

Aussi, j’ai voulu tester cet appareil hybride afin de savoir ce qu’il valait réellement au quotidien. Est-ce un joli objet rétro-tendance ou est-un appareil intéressant et innovant?

Caractéristiques de l’Instax mini Evo Cinema

Caractéristique Détails Type d’appareil Appareil photo instantané hybride 3-en-1 (photo, vidéo, imprimante smartphone) Capteur CMOS 1/5 pouce Résolution Environ 5 mégapixels (2560 × 1920) Objectif 28 mm équivalent (35 mm) Mise au point Autofocus Vidéo Clips jusqu’à 15 secondes Résolution vidéo 600 × 800 ou 1080 × 1440 selon le mode Écran LCD 1,54 pouces Impression Film Fujifilm Instax Mini Mémoire interne Environ 50 photos Stockage microSD Connectivité Bluetooth Batterie Batterie rechargeable USB-C Dimensions 132,5 × 100,1 × 39,4 mm Poids Environ 270 g Autres fonctions Selfie mirror, flash, retardateur 2 ou 10 s, QR code pour vidéo

Unboxing de l’Instax mini Evo Cinema

D’abord, lorsque j’ouvre la boîte de l’Instax Mini Evo Cinema, la première chose qui saute aux yeux est le design très soigné de cette édition.

En effet, Fujifilm joue clairement la carte du style cinématographique et rétro, avec une finition élégante qui donne immédiatement l’impression d’avoir entre les mains un objet un peu spécial.

Dans la boîte, je retrouve :

l’appareil Instax Mini Evo Cinema

un câble de recharge USB-C

un viseur externe

une poignée externe

une double dragonne (pour l’instax et pour le viseur externe)

un guide de démarrage rapide

les documents de garantie

Comme pour les autres appareils Instax, le film n’est pas inclus, il faut donc prévoir une cartouche Instax Mini pour pouvoir imprimer ses premières photos.

Design de l’Instax mini Evo cinema

Tout d’abord, on voit que Fujifilm veut proposer quelque chose de différent. L’appareil adopte un design très marqué par l’univers du cinéma, directement inspiré des anciennes caméras Fujica Single-8 des années 1960.

Le résultat est assez surprenant : on n’a pas simplement l’impression d’avoir un appareil photo instantané entre les mains, mais presque une petite caméra rétro. La forme verticale et les détails esthétiques rappellent clairement les caméras Super-8 utilisées autrefois pour filmer des souvenirs de famille.

Plusieurs éléments participent à ce look très particulier :

une molette “Eras Dial” sur le côté, inspirée des époques du cinéma

une bague autour de l’objectif pour ajuster l’intensité des effets

un levier d’impression mécanique qui rappelle les appareils argentiques

un déclencheur classique qui renforce la sensation de prise de vue “à l’ancienne”

Première prise en main de l’Instax mini Evo Cinema

Pour commencer, après avoir chargé la batterie et inséré une cartouche de film, j’allume l’appareil. L’écran arrière s’active immédiatement et me permet de cadrer ma photo comme avec un appareil numérique classique. À l’arrière, un écran LCD de 1,54 pouce me permet de cadrer mes photos comme avec un appareil numérique classique. De plus, pour le côté rétro, je peux choisir ou non d’utiliser le viseur externe qui s’aimante sur l’écran.

La navigation dans les menus est simple et intuitive. Après quelques minutes seulement, je comprends facilement comment passer du mode photo au mode vidéo ou comment accéder aux différents effets.

L’Instax Mini Evo Cinema est en réalité un appareil hybride 3-en-1 :

appareil photo numérique

caméra capable de filmer de courts clips

imprimante instantanée Instax Mini

Les deux molettes permettent de choisir les effets d’objectif et les effets de film, ce qui donne un large choix de styles pour personnaliser ses photos. Pour zoomer, il suffit d’utiliser le levier de zoom.

Aussi, pour l’impression des photos, il suffit de sélectionner une image dans la galerie de l’appareil puis d’actionner le levier d’impression situé sur le côté. Ensuite, la photo sort alors lentement de l’appareil, comme sur les anciens appareils instantanés.

L’avantage majeur reste la possibilité de choisir les photos que je veux imprimer. Toutefois, contrairement aux appareils instantanés classiques, je peux prendre plusieurs clichés et décider ensuite lesquels méritent vraiment d’être tirés sur film.

Qualité des photos de l’Instax mini Evo Cinema

L’Instax Mini Evo Cinema n’est pas conçu pour rivaliser avec un smartphone haut de gamme ou un appareil photo classique. En effet, il utilise un capteur numérique d’environ 5 mégapixels, suffisant pour le format des tirages Instax Mini mais limité pour des images très détaillées.

Dans mon test, les photos offrent un rendu agréable avec des couleurs assez vives et un contraste marqué, ce qui fonctionne bien pour les petits tirages instantanés. Les images sont correctes en plein jour, mais l’appareil montre ses limites lorsque la lumière devient plus faible.

Toutefois, grâce à la molette des époques (“Eras Dial”), je peux choisir un style inspiré de différentes décennies, de 1930 à 2020, chacune apportant une ambiance visuelle différente. Il est ensuite possible d’ajuster le style de photo avec les réglages d’intensité pour modifier les couleurs, le contraste ou l’effet vintage.

1930 à 1970

1980, 1990, 2010, 2020

Ainsi, en jouant avec ces réglages, j’ai pu obtenir des photos très différentes : certaines avec un aspect rétro proche des films anciens, d’autres avec des couleurs plus saturées ou un rendu plus moderne.

De plus, il est possible également d’enlever le cadre grâce au bouton commutateur de cadre sur l’Instax mini Evo Cinema.

Bref, la qualité d’image n’est pas forcément le point central de l’appareil. L’intérêt du Mini Evo Cinema est plutôt de créer des images au style unique et de les transformer en souvenirs instantanés grâce à l’impression sur film Instax Mini.

Les vidéos : une nouveauté originale

L’une des particularités de l’Instax Mini Evo Cinema est la possibilité d’enregistrer de courtes vidéos, une fonction assez rare sur un appareil photo instantané.

Concrètement, je peux filmer de petits clips d’environ 15 secondes directement avec l’appareil. La qualité reste simple, mais l’objectif n’est clairement pas de faire de la vidéo professionnelle. L’idée est plutôt de capturer un moment vivant, comme une mini scène ou un souvenir.

Par contre, la fonction devient vraiment intéressante lorsqu’on l’associe à l’impression photo. Il est possible d’imprimer une image contenant un QR code qui renvoie vers la vidéo enregistrée. Il suffit alors de scanner ce code avec un smartphone pour regarder le clip.

Cependant, cette fonction ne fonctionne qu’avec l’application Instax mini Evo sur smartphone. La vidéo est d’abord transférée ou accessible via l’application, et c’est ensuite celle-ci qui permet de lire le contenu lié au QR code. Sans l’application, il n’est donc pas possible de visionner la vidéo associée au tirage.

Aussi, ce concept offre plein de possibilités : la photo devient en quelque sorte une porte d’entrée vers une vidéo pour créer des invitations ou des souvenirs d’un évènement. Cela donne une dimension un peu plus interactive aux tirages Instax et correspond bien à l’esprit “cinéma” de cette édition. Avec ce test, je pense utiliser ces instax avec QR code pour les invitations de mon anniversaire.

L’application Instax Mini Evo : un complément très pratique

Pour utiliser pleinement de l’Instax Mini Evo Cinema, Fujifilm propose l’application Instax Mini Evo, disponible sur smartphone. En effet, elle permet de connecter l’appareil en Bluetooth et d’ajouter plusieurs fonctions très utiles.

Une fois l’appareil connecté, je peux par exemple transférer les photos prises avec l’Instax vers mon téléphone. Cela permet de conserver une copie numérique des images avant ou après les avoir imprimées.

De plus, l’application permet d’utiliser l’appareil comme imprimante photo portable. Concrètement, je peux sélectionner une photo présente dans la galerie de mon smartphone et l’imprimer directement sur film Instax Mini via l’appareil.

Aussi, l’Instax mini Evo Cinema dispose du contrôle à distance. Depuis l’application, il est possible de déclencher l’appareil à distance et de voir l’image sur l’écran du téléphone. C’est pratique pour prendre des photos de groupe ou des selfies sans avoir à tenir l’appareil.

Enfin, l’application sert également à lire les contenus associés aux QR codes imprimés sur certaines photos, notamment les vidéos. Le smartphone devient alors un prolongement de l’appareil et permet d’exploiter pleinement les fonctions du Mini Evo Cinema.

Stockage et batterie

Par ailleurs, l’Instax Mini Evo Cinema dispose d’une mémoire interne qui permet de stocker plusieurs dizaines de photos directement dans l’appareil. Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent conserver davantage d’images ou de vidéos, il est également possible d’ajouter une carte microSD, ce qui augmente largement la capacité de stockage.

Aussi, le stockage peut également se faire via l’application Instax mini Evo. Elle propose elle-même une sauvegarde de données.

Côté autonomie, l’appareil fonctionne avec une batterie rechargeable qui se recharge simplement via un câble USB-C. Et, selon Fujifilm, une charge complète permet d’imprimer environ 100 photos. Dans la pratique, cela représente largement une sortie ou un événement sans avoir besoin de recharger l’appareil.

Conclusion

Au final, l’Instax Mini Evo Cinema est un appareil original qui mêle photographie instantanée, créativité et petite touche cinématographique. J’ai particulièrement apprécié son design rétro inspiré des caméras anciennes, ses nombreux styles visuels et la possibilité de choisir les photos à imprimer, ce qui évite de gaspiller du film. Par ailleurs, la fonction QR code associée aux vidéos apporte également une idée intéressante : une simple photo imprimée peut ainsi renvoyer vers un petit clip visible sur smartphone.

Ainsi, la qualité photo reste simple et pas incroyable, mais elle correspond bien à l’esprit Instax : capturer des souvenirs spontanés plutôt que rechercher la perfection technique.

Proposé autour de , l’Instax Mini Evo Cinema représente un investissement assez important pour un appareil instantané. Mais pour ceux qui recherchent un appareil créatif, ludique et différent, capable de transformer des moments du quotidien en petits souvenirs imprimés, il peut trouver sa place.

Produit disponible sur instax Mini Evo Cinema, Appareil Photo numérique instantané Hybride 3 en 1, imprimante pour Smartphone et caméra vidéo avec écran Haute résolution de 1,54 Pouce, retardateur, Prise de Vue à Distance

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