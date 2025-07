IIIF150 Action A5Pro, le smartphone double écran qui séduit à prix mini

Le marché des smartphones connaît une nouvelle révolution avec l’arrivée de l’IIIF150 Action A5Pro. Ce modèle surprend avec un design moderne, une robustesse inégalée et un double écran innovant, tout en restant abordable. Découvrons ensemble ce qui rend ce smartphone unique et idéal pour tous.

Un smartphone double écran robuste et abordable pour tous

L’IIIF150 Action A5Pro propose un concept inédit : un double écran accessible à bas prix.

Son écran secondaire affiche l’heure, la date, le niveau de batterie et le nombre de pas sans déverrouiller. Cela fait gagner du temps et économise la batterie. L’utilisateur personnalise aussi l’affichage avec ses photos ou des motifs élégants.

Ce téléphone est pensé pour tous les usages quotidiens. Il existe en cinq couleurs vives qui séduiront toutes les générations.

L’innovation au service de la résistance et du design

IIIF150 combine solidité et finesse dans son modèle Action A5Pro. Avec 8,2 mm d’épaisseur, le téléphone reste léger en main.

Il bénéficie d’une certification SGS 5 étoiles contre les chutes et résiste à des chocs de 1,8 mètre. La coque arrière avec une forme de piste d’étoiles offre une meilleure adhérence et un style unique, inspiré du concept Cosmic Rhapsody.

Un écran principal immersif et des performances puissantes

L’écran principal de 6,88 pouces offre une expérience visuelle large et immersive. Son cadre ultra-fin garantit un taux d’occupation de 95,3 % pour encore plus de plaisir.

Côté performance, l’Action A5Pro intègre une ROM de 256 Go pour stocker photos, applications et vidéos sans souci.

L’appareil photo arrière Sony de 16 mégapixels capture aussi bien l’instant que le son grâce à la fonction “photos vocales” de 10 secondes.

Avec l’IIIF150 Action A5Pro, la marque allie innovation, design et robustesse à un prix inférieur à 100 euros. Ce smartphone double écran répond aux besoins de tous, des plus actifs aux amateurs de style, sans sacrifier la qualité. Si vous cherchez un appareil moderne, solide et abordable, ce modèle est un choix malin pour votre quotidien.

