iPhone 17 Air : Apple mise sur la finesse, quitte à sacrifier la batterie

Apple prépare le lancement de l’iPhone 17 Air. Attendu pour septembre 2025, ce smartphone devrait afficher une épaisseur record de seulement 5,5 mm. Cela ferait de lui l’un des iPhone les plus fins jamais conçus. Mais cette finesse a malheureusement un coût. En effet, la batterie serait limitée à une capacité de 2800 mAh, bien en dessous des standards actuels. Pour compenser, Apple mise sur les optimisations logicielles d’iOS 26. En particulier, le nouveau mode Adaptive Power, censé prolonger l’autonomie malgré la taille réduite de la batterie.

Positionné entre les modèles standard et Pro, l’iPhone 17 Air vise les utilisateurs à la recherche d’un appareil léger, élégant et performant. Il partagerait certains composants avec la gamme Pro, tout en adoptant une approche plus minimaliste sur le plan matériel. Reste à savoir si les compromis sur l’autonomie seront acceptés par le grand public.

iPhone 17 Air : un design séduisant, mais une autonomie en question

Le choix d’un format ultra-fin limite l’espace disponible pour intégrer une batterie de grande capacité. Avec ses 2800 mAh, l’iPhone 17 Air se place bien en dessous des modèles précédents, comme l’iPhone 16 Plus et ses 4674 mAh. Apple espère que les optimisations d’iOS 26 permettront de maintenir une autonomie acceptable. Cependant, les premiers tests internes indiquent que seuls 60 à 70 % des utilisateurs pourraient tenir une journée complète sans recharge.

Pour pallier cette faiblesse, Apple envisagerait de relancer ses coques-batteries, une solution déjà proposée par le passé. Ces accessoires offriraient une réserve d’énergie supplémentaire tout en protégeant l’appareil. Une stratégie qui pourrait séduire les utilisateurs les plus mobiles, notamment ceux qui utilisent intensivement leur téléphone pour la photo, la navigation ou le jeu.

iOS 26 : l’intelligence artificielle au service de l’autonomie

La véritable innovation pourrait venir du logiciel. En effet, iOS 26 introduit le mode Adaptive Power. Il s’agit d’une fonctionnalité intelligente qui ajuste en temps réel les performances du téléphone pour économiser de l’énergie. Contrairement au mode économie d’énergie classique, cette option agit de manière plus subtile. Concrètement, elle réduit la luminosité ou ralentit certaines tâches sans altérer l’expérience utilisateur.

Grâce à cette approche, Apple espère offrir une autonomie d’une journée malgré la petite batterie. Toutefois, cette promesse reste floue et dépendra fortement des usages individuels. Le succès de l’iPhone 17 Air pourrait donc reposer sur la capacité d’iOS 26 à compenser les limites physiques du matériel. Une équation délicate, mais qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de smartphones plus fins et plus intelligents.