Innovation spectaculaire : la tondeuse Dreame A3 AWD Pro facilite l’entretien des jardins exigeants

Dreame revient une fois de plus sur le devant de la scène avec sa toute nouvelle série de robots tondeuses de haute performance : la Dreame A3 AWD Pro. Justement, à temps pour l’arrivée du printemps, cette gamme promet de révolutionner l’entretien des pelouses, même dans les jardins les plus exigeants et accidentés.

Une tonte intelligente pour tous les jardins

La série A3 AWD Pro se décline en deux modèles conçus pour répondre à toutes les tailles de terrain. Le A3 AWD Pro 3500 s’adresse aux jardins allant jusqu’à 3 500 m², tandis que le A3 AWD Pro 5000 vise les très grandes pelouses, avec une surface de travail allant jusqu’à 5 000 m².

L’un des points forts de ces nouvelles tondeuses : elles fonctionnent sans câbles, ni balises, ni GPS externe. Vous installez le robot et il démarre aussitôt, sans configuration complexe. Grâce à OmniSense™ 3.0, un système de détection ultra-sensoriel basé sur le LiDAR 3D à 360° et la vision IA, la tondeuse cartographie le jardin en temps réel, évite les obstacles, distingue pelouse, objets ou animaux, et navigue avec agilité même sur les terrains en pente ou mal éclairés.

Puissance, précision et sécurité

La A3 AWD Pro se distingue également par sa capacité à affronter des pentes extrêmes : jusqu’à 80 % d’inclinaison, soit presque 39°, et à franchir des obstacles de 5,5 cm de hauteur. Son système à double lame gère efficacement les herbes épaisses, assurant une coupe large de 40 cm pour une hauteur réglable entre 3 et 10 cm. La technologie EdgeMaster™ 2.0 prend soin des bordures à moins de 3 cm, presque plus besoin de finitions manuelles !

Côté sécurité, Dreame n’a rien laissé au hasard. La tondeuse détecte plus de 300 types d’obstacles et les évite sans stress. La batterie haute performance assure de longues sessions de tonte ; si elle se vide, le robot rejoint sa base automatiquement pour se recharger, puis reprend le travail pile là où il s’était arrêté. Le Garden Guardian System complète le tableau avec vidéos en direct, alarmes, rondes programmées et même protection contre le vol grâce à la compatibilité AirTag.

Prix, disponibilité et offre de lancement

Les robots tondeuses Dreame A3 AWD Pro arriveront sur le marché dès le 10 mars 2026. Le lancement s’accompagne d’une offre spéciale : 300 € de réduction pendant deux semaines, sur la boutique officielle Dreame, Amazon et chez les revendeurs partenaires. Le modèle 3500 s’affichera à 2 599 € et la version 5000 à 2 899 €.

L’entretien parfait de votre pelouse devient enfin accessible et simple ! Prêt à confier votre jardin à la technologie Dreame ? Partagez vos impressions et dites-nous pour quelle configuration vous craqueriez en commentaire !