EightSix Brand Studio : une avancée majeure pour la musique de marque

EightSix Brand Studio change la façon dont les marques utilisent la musique. Cette nouvelle plateforme associe technologie et créativité pour offrir un service unique. Elle promet de révolutionner la gestion musicale dans la publicité. Les entreprises peuvent désormais choisir, tester et diffuser la musique de manière intelligente, tout en mesurant l’impact de leurs choix.

Une plateforme innovante pour la gestion musicale des marques

Le lancement du Brand Studio par EightSix marque un tournant pour les marques mondiales. Après deux ans de développement et plus de vingt-cinq ans d’expertise, EightSix propose un service inédit. Grâce à un système d’intelligence musicale, les entreprises structurent désormais chaque décision musicale. Le choix des morceaux ne dépend plus seulement du goût : il devient mesurable et stratégique.

Les fonctionnalités clés de EightSix Brand Studio

La plateforme repose sur un cadre exclusif appelé mDNA™. Ce système analyse le genre, l’émotion et même l’énergie de chaque morceau. Plusieurs outils rendent cette expérience complète :

Discover permet de chercher la musique adaptée à l’identité de marque.

permet de chercher la musique adaptée à l’identité de marque. SceneMatch™ associe rapidement la musique à une vidéo.

associe rapidement la musique à une vidéo. ArtistMatch™ aide à sélectionner l’artiste idéal selon le budget.

aide à sélectionner l’artiste idéal selon le budget. SmartTest™ valide les choix grâce à des retours consommateurs en deux minutes.

valide les choix grâce à des retours consommateurs en deux minutes. SmartLicense™ simplifie la gestion des droits dans le monde entier.

Ces fonctionnalités donnent aux équipes un véritable avantage concurrentiel.

Des partenariats stratégiques pour une qualité mondiale

EightSix Brand Studio s’appuie sur des partenaires d’excellence comme SoundOut et Cyanite. Ces entreprises spécialisées en analyse et en tests musicaux apportent rigueur et fiabilité. La plateforme s’adresse avant tout aux responsables marketing, agences et acheteurs. Son objectif : rendre chaque investissement musical justifiable et mesurable. Grâce à cette collaboration, les marques bénéficient des meilleures technologies pour évaluer l’impact musical.

En conclusion, EightSix Brand Studio redéfinit la gestion musicale dans le secteur publicitaire. Il permet de prendre des décisions musicales basées sur la science et des preuves réelles, tout en ouvrant de nouvelles opportunités aux marques, agences et créateurs. Cette plateforme pose désormais une nouvelle norme pour l’intelligence musicale de marque, aussi fiable qu’innovante.

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