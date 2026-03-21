ROG fête ses 20 ans avec un concours pour gagner un voyage au Computex

Republic of Gamers célèbre ses 20 ans et marque le coup avec une opération pensée pour sa communauté. La marque invite ses fans à partager leur setup ou leurs produits ROG sur les réseaux sociaux pour tenter de remporter un voyage au Computex, à Taïwan. L’idée est simple, directe, et taillée pour les habitués de l’écosystème Asus. ROG ne cherche pas ici à mettre en avant un nouveau produit, mais plutôt à valoriser sa base de passionnés. Entre PC montés sur mesure, périphériques gaming, laptops de la gamme et configurations complètes, tout l’univers ROG peut être mis à l’honneur. Avec cette campagne, la marque transforme son anniversaire en concours communautaire, avec à la clé une expérience rare pour les fans de hardware et de gaming.

Un concours communautaire pour mettre en avant les setups ROG

Pour participer, le principe reste très accessible. Il suffit de publier un contenu mettant en scène son setup ROG ou ses produits ROG sur le réseau social de son choix. Photo, vidéo, plan large du bureau ou focus sur une machine, Asus laisse une vraie liberté de ton et de format. Le point essentiel est ailleurs : il faut impérativement ajouter le hashtag officiel #ROGHomecomingFR à sa publication. Sans ce hashtag, la participation ne pourra pas être prise en compte. Une fois le contenu publié, les participants doivent ensuite s’inscrire via la page dédiée du concours en renseignant l’URL de leur post dans le formulaire Gleam prévu à cet effet. La mécanique est donc simple, mais demande de bien respecter chaque étape pour éviter une participation invalide.

Au-delà du concours lui-même, l’opération sert aussi à renforcer le lien entre ROG et sa communauté française. Le lot mis en avant n’est pas un simple produit, mais un voyage tous frais payés au Computex, l’un des salons tech les plus emblématiques du secteur. Pour un passionné de gaming et de matériel, l’expérience a donc une vraie valeur symbolique. Le gagnant pourra aller à la rencontre des équipes de la marque à Taïwan, dans un cadre bien plus exclusif qu’un concours classique. La campagne se termine le 25 mars, et un gagnant sera annoncé rapidement après la clôture. Asus accompagne d’ailleurs cette initiative avec plusieurs contenus explicatifs déjà diffusés sur ses réseaux, afin d’aider les participants à comprendre le fonctionnement de l’opération et à rejoindre plus facilement la campagne. Si vous voulez participer, c’est juste ici.