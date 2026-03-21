Wellington College International Kenya : une avancée majeure pour l’éducation au Kenya

Une nouvelle page s’ouvre pour l’éducation en Afrique de l’Est grâce à Wellington College International Kenya. Installée à Tatu City, la plus grande ville nouvelle d’Afrique, la future école ambitionne de devenir la référence de l’enseignement britannique sur le continent. Retour sur ce projet prometteur qui associe excellence, innovation et ouverture sur le monde.

Une école britannique d’exception ouverte à Tatu City au Kenya

Wellington College International Kenya accueillera dès 2028 jusqu’à 1 500 élèves de 3 à 18 ans. L’école sera mixte et offrira à la fois l’externat et l’internat. Ce projet réunit Rendeavour, bâtisseur de Tatu City, et Wellington College Education, référence académique au Royaume-Uni. Grâce à ce partenariat, les familles du Kenya et d’Afrique peuvent offrir à leurs enfants une éducation anglaise sans quitter le continent.

Un campus moderne pour former les talents de demain

Le campus sera conçu pour répondre aux besoins des jeunes d’aujourd’hui. Il prévoit :

Des laboratoires scientifiques et des espaces d’apprentissage innovants

et des espaces d’apprentissage innovants Des infrastructures sportives de haut niveau , dont une piscine olympique

, dont une piscine olympique Des espaces dédiés aux arts , au bien-être et à la créativité

, au bien-être et à la créativité Une technologie de pointe pour soutenir les apprentissages

L’école revendique ainsi une formation complète, où chaque élève développe ses talents dans un environnement sécurisé et inspirant.

Un réseau éducatif international relié à l’Europe et l’Asie

Les élèves rejoindront la communauté mondiale du Wellington College. Ils pourront échanger avec des écoles sœurs en Europe et en Asie. Cette ouverture leur offre :

Des opportunités de collaboration à l’international La participation à des projets académiques et culturels partagés Un accès au réseau Old Wellingtonian après leurs études

Ce réseau mondial leur apporte des connexions précieuses pour l’avenir, tout en favorisant l’échange des cultures et des savoirs.

Grâce à Wellington College International Kenya, Tatu City conforte sa place de pôle éducatif et économique majeur au Kenya. Ce campus offrira une éducation d’élite, des infrastructures modernes et des perspectives internationales. Les familles africaines comme mondiales y trouveront une offre unique, permettant aux enfants de s’épanouir et de rayonner sur la scène mondiale. En conjuguant traditions d’excellence et esprit d’innovation, cette nouvelle école se positionne déjà comme un acteur essentiel de l’avenir éducatif du continent.

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