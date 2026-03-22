Jubilé d’innovation : Acer fête 50 ans de passion et d’audace

Acer célèbre un tournant historique : ses 50 ans d’innovation dans le monde des technologies numériques. Cette aventure se raconte aujourd’hui sous un angle inédit, grâce à une exposition exceptionnelle installée au siège européen de l’entreprise, à Bioggio en Suisse. Baptisée « The Arc of Innovation – From Microprocessor to Mind-partners (1976–2026) », elle nous plonge dans un demi-siècle d’avancées qui ont marqué la société et le quotidien de millions de personnes.

Une exposition pensée par et pour la nouvelle génération

Au cœur de cette rétrospective, quinze étudiants venus du monde entier revisitent six produits iconiques d’Acer à travers des œuvres originales. En effet, ces jeunes créateurs, issus de trois prestigieuses écoles milanaises (Brera Academy of Fine Arts, Raffles et Politecnico di Milano), nous livrent leur vision des grandes étapes de l’histoire informatique. Par ailleurs, ils croisent les regards entre mode, nouveau design, architecture d’intérieur, sculpture ou scénographie, afin d’offrir des installations à la fois étonnantes et engagées.

Cette génération Z, qui grandit avec le numérique, interroge les technologies passées et présentes. Elle les réinvente, inspirant de nouvelles priorités pour le futur. Ces œuvres s’inscrivent dans un dialogue inédit entre mémoire, innovation et univers digital.

50 ans de révolutions technologiques racontés par six produits phares

L’exposition s’articule autour de six matériels emblématiques, chaque objet incarnant une époque : du Micro-Professor MPF-I de 1981, pionnier de la micro-informatique domestique, jusqu’au TravelMate P6 Copilot+ PC de 2026, fer de lance de l’ordinateur « AI-Native ». Les visiteurs (et les internautes) revivent ainsi la démocratisation de l’accès au monde digital, la mobilité créative, la personnalisation toujours plus poussée et la montée en puissance de l’intelligence artificielle.

Chaque machine trouve son écho dans une installation artistique forte : par exemple, la mémoire du Micro-Professor est encapsulée dans une œuvre suspendue entre innovation et nostalgie, tandis que l’Iconia Dual Screen illustre notre lien charnel toujours plus direct avec les écrans et les gestes du quotidien.

Acer, entre passion pionnière et défi de la durabilité

Fidèle à sa mission initiale — rendre la technologie accessible au plus grand nombre — Acer continue d’innover tout en mettant l’accent sur la dimension humaine et écologique de ses choix. Cristina Pez, directrice marketing d’Acer EMEA, rappelle que : « cette vision guide nos choix et alimente une confiance solide avec notre écosystème.» Les modèles comme le Vero notebook, conçu en matériaux recyclés, prouvent qu’innovation et responsabilité peuvent avancer main dans la main. L’approche durable figure désormais parmi les piliers du géant taïwanais.

L’exposition « Arc of Innovation » incarne parfaitement l’évolution rapide et passionnante des technologies du quotidien. Ainsi, elle invite à réfléchir à l’impact de nos usages numériques, à l’avenir de l’IA et à la place de l’humain dans ce monde connecté en perpétuelle mutation. Enfin, dites-nous en commentaire ce que vous inspire cette traversée, et n’hésitez pas à partager l’article avec vos geeks préférés !