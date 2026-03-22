Dell Pro 2026 : Dell renouvelle sa gamme professionnelle avec de nouvelles machines taillées pour l’IA

Dell profite de ce début d’année pour officialiser une refonte particulièrement large de son catalogue professionnel avec les nouvelles machines Dell Pro 2026. Entre stations de travail mobiles, grosses tours Precision et modèles pensés pour les usages IA, la marque couvre un spectre très large. L’idée est assez simple ici, proposer des machines plus puissantes, mieux adaptées aux usages professionnels modernes, tout en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle locale, les performances et des configurations plus ambitieuses.

Une gamme Dell Pro 2026 pensée pour les professionnels mobiles comme pour les gros besoins de calcul

Avec cette nouvelle génération, Dell segmente clairement son offre. D’un côté, les Dell Pro Precision 5 Series 14 et 16 servent de porte d’entrée pour les professionnels ayant besoin d’une station de travail mobile compacte, avec des puces Intel Core Ultra, jusqu’à 50 TOPS de NPU, de la mémoire LPDDR5x rapide et des GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell selon les versions. Plus haut, les Precision 7 Series 14 et 16 visent davantage les créatifs, ingénieurs et profils ayant besoin d’écrans plus ambitieux, de davantage de stockage, de plus de mémoire et de cartes graphiques plus musclées.

Dell ne s’arrête toutefois pas aux portables, bien au contraire. La marque renouvelle aussi ses grosses tours avec les Dell Pro Precision 9 T2, T4 et T6, des stations de travail conçues pour les charges lourdes. Au programme, des processeurs Intel Xeon pour workstation, jusqu’à plusieurs téraoctets de mémoire ECC, de très grosses capacités de stockage et la possibilité d’intégrer des GPU NVIDIA RTX Pro haut de gamme. Clairement, Dell cherche ici à couvrir aussi bien les besoins classiques des entreprises que les usages bien plus exigeants en calcul, simulation ou création.

Dell met aussi fortement l’accent sur l’intelligence artificielle locale

L’autre gros axe de cette annonce Dell Pro 2026, c’est évidemment l’IA. Cela commence sur les machines mobiles, avec la présence de NPU plus puissants et de plateformes Copilot+ PC sur certains modèles. Le Dell Pro Max 16, par exemple, s’appuie sur une puce AMD Ryzen AI PRO et se positionne comme une machine haut de gamme pensée pour les charges intensives, avec jusqu’à 60 TOPS de NPU, des GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell et des caractéristiques très solides pour les professionnels ayant besoin de mobilité sans trop sacrifier la puissance.

Mais Dell va encore plus loin avec son Dell Pro Max with GB300, qui fait presque figure de vitrine technologique. Ici, on parle d’une machine pensée pour le développement IA avancé, avec une plateforme NVIDIA Grace Blackwell Ultra GB300, une puissance de calcul massive, une très grande quantité de mémoire cohérente et un positionnement clairement orienté vers l’inférence, le fine-tuning et le prototypage local de très gros modèles. Autrement dit, Dell ne se contente pas de suivre la tendance IA, la marque cherche aussi à proposer des solutions concrètes pour les équipes qui veulent faire tourner ces usages en local.

Ce qu’il faut retenir des annonces Dell Pro 2026

Avec Dell Pro 2026, Dell remet donc très clairement à plat sa gamme professionnelle. La marque propose une hiérarchie plus lisible entre ses différentes familles de produits, tout en renforçant nettement la partie IA, aussi bien sur les stations mobiles que sur les tours et solutions très haut de gamme. Sur le papier, l’ensemble paraît cohérent, avec une couverture très large des besoins, allant du poste mobile de production à la machine dédiée au développement IA avancé.