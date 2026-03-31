Les robots tondeuses Sunseeker apportent une évolution remarquable

Sunseeker Robotics change la donne dans le domaine des robots tondeuses. La marque vient de présenter à Bruxelles sa toute nouvelle série X Gen 2. Cette innovation promet de transformer l’entretien des pelouses pour les particuliers comme pour les professionnels européens. Grâce à une technologie avancée, ces robots tondeuses Sunseeker garantissent plus de précision, de simplicité et une expérience de jardinage harmonieuse.

Lancement à bruxelles : démonstration des robots tondeuses Sunseeker

L’événement s’est tenu au château de Terblock. Sunseeker y a dévoilé les performances de la série X Gen 2 devant les médias européens. La marque a montré comment navigation assistée par IA et automatisation intelligente peuvent simplifier l’entretien des espaces verts. Les invités ont pu observer la précision et la rapidité des robots dans différents types de jardins.

Technologies de pointe pour un entretien de pelouse précis et facile

La série X Gen 2 embarque des innovations de pointe, comme une puce de 10 TOPS. Elle double la puissance de calcul par rapport aux modèles précédents. Grâce au système AONavi™ 2.0 et au NetRTK, les robots dessinent des cartes précises au centimètre près, sans câble de délimitation. De jour comme de nuit, le système Vision AI 2.0 détecte obstacles et chemins étroits, assurant une coupe parfaite, même dans les zones difficiles d’accès. Le système ATC leur permet de franchir des pentes jusqu’à 70 %, avec une stabilité optimale.

Deux gammes pour répondre à tous les besoins des jardins européens

Sunseeker Robotics propose deux gammes distinctes. Sunseeker Elite, la ligne premium, est destinée aux grandes surfaces allant jusqu’à 24 000 m². Elle intègre la série X Gen 2 pour les utilisateurs exigeants. De l’autre côté, les séries S et V visent les besoins quotidiens des particuliers, pour des surfaces de 500 à 2 000 m². Simples d’utilisation et fiables, ces robots démocratisent la technologie de jardinage avancée auprès d’un large public.

En conclusion, les robots tondeuses Sunseeker incarnent l’avenir de l’entretien de pelouse. Grâce à une technologie innovante et à une adaptation aux besoins européens, Sunseeker offre une expérience qui lie performance, simplicité et respect de l’environnement. Entre automatisation, élégance et engagement durable, la marque conforte sa place de leader du jardinage intelligent. Pour tous ceux qui rêvent d’un jardin sans effort, la solution est déjà là, prête à transformer leur quotidien.

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