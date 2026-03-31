Innovation spectaculaire : Haier promet une expérience TV immersive et intelligente

Haier, déjà bien connu pour ses électroménagers, s’invite désormais dans le salon des Français avec sa première gamme complète de téléviseurs. Ce lancement symbolise l’ambition de la marque d’occuper rapidement une place majeure sur le marché européen de la TV. La promesse : des modèles pour chaque envie, de la technologie MiniLED jusqu’à l’OLED, et une expérience réinventée grâce à l’intelligence artificielle.

Haier passe à la vitesse supérieure avec Homey AI

Le point fort de cette nouvelle collection, c’est bien la Homey AI : une IA avancée, intégrée en profondeur au système, qui repense la relation entre le téléspectateur, son environnement et le contenu. L’IA analyse en temps réel ce que vous regardez et ajuste l’image comme le son pour offrir une expérience sur-mesure. Grâce au processeur SR Ultra Sense, conçu avec MediaTek, Homey AI optimise aussi bien la qualité cinéma des images (AI Picture Quality, AIPQ Ultra) que le confort visuel (TÜV Low Blue Light, Flicker-Free Display).

Côté son, Homey AI Sound s’occupe du reste : dialogues plus clairs, volume toujours équilibré, Dolby Atmos et systèmes audio signés KEF sur les modèles premium. Les gamers trouveront aussi leur compte avec le Game Mode 2.0, un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz (jusqu’à 240 Hz) et la compatibilité FreeSync™ Premium Pro, pour des sessions toujours fluides.

Une gamme premium pour tous les goûts

Haier frappe fort avec une trentaine de références, allant du QLED MiniLED au QLED classique, sans oublier l’OLED. Les tailles oscillent de 32 à 115 pouces, de quoi s’adapter à tous les intérieurs. Les modèles phares ? Le M96 avec QD-Mini LED dès 4999 € pour 100’ et 115’ ; le M92 (MiniLED) de 1149 € (65’) à 1899 € (85’) ; ou encore les S80/S85/S90 en QLED accessibles dès 529 €. Haier n’oublie pas la planète en intégrant des télécommandes solaires rechargeables sur ses MiniLED et vise des performances énergétiques exemplaires (jusqu’à la classe C).

Le design reste au rendez-vous, avec la finesse des bords, le style Zero Gap pour une pose murale discrète, et des matériaux premium. En finition, les écrans Ultra Crystal Black renforcent la profondeur des noirs et minimisent les reflets, pour une immersion totale.

Un écosystème connecté pour une maison intelligente

Tous les téléviseurs tournent sous Google TV, offrant une interface claire, la compatibilité avec les assistants vocaux, et une navigation ultra fluide. Les modèles haut de gamme ajoutent des microphones longue portée, tandis que l’appli hOn permet de contrôler le téléviseur sans télécommande, ou d’accéder au service client. Pour pousser le son encore plus loin, Haier décline aussi sa gamme de barres de son, compatibles Dolby Atmos et HDMI eARC.

Avec cette première offensive dans la TV, Haier montre sa volonté de conquérir le cœur des technophiles français. La marque, boostée par l’intelligence artificielle Homey AI et un positionnement premium, a tout pour bouleverser la hi-fi de votre salon. Alors, pensez-vous craquer pour un téléviseur Haier ? À vos avis dans les commentaires et partagez vos attentes !