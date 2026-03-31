Stranger Than Heaven dévoile sa première bande-annonce au Xbox Partner Preview

Le Xbox Partner Preview de mars 2026 n’a pas déçu les fans de la firme verte avec son florilège d’annonces de jeux pour les prochains mois. Et, parmi eux s’impose Stranger Than Heaven, la nouvelle franchise de Ryu Ga Gotoku Studio (Yakuza, Judgment). SEGA a également préparé une bande-annonce explosive, révélant quelques détails sur le jeu. On vous dit tout !

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Stranger Than Heaven, une épopée en 5 époques

C’est l’information majeure de la présentation au Xbox Partner Preview. Stranger Than Heaven proposera une structure narrative étendue non pas sur trois, mais sur cinq périodes distinctes : 1915, 1929, 1943, 1951 et 1965. Chaque époque se déroulera dans une ville japonaise différente, dont la ville d’Osaka et le quartier de Kamurocho, comme dévoilé dans le trailer.

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Stranger Than Heaven reste également dans l’ADN de Ryu Ga Gotoku sur le côté gameplay. Les premières images montrent des combats au corps-à-corps à la Yakuza, avec affrontements brutaux et gestion de groupes d’ennemis. Les interactions avec l’environnement semblent également plus poussées, tout comme l’utilisation d’objets du quotidien transformés en armes improvisées.

Pour le moment, le studio a choisi de ne pas en dévoiler davantage de détails. “Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus que ce qui a été montré aujourd’hui”, ajoute Masayoshi Yokoyama, représentant de RGG et producteur exécutif du jeu. “Disons simplement qu’il y en a encore beaucoup d’autres à découvrir et que certaines de mes musiques préférées n’ont pas encore été dévoilées. Toutefois, les joueurs peuvent s’attendre à un casting prestigieux.”

Afin d’en dévoiler davantage, Microsoft et le Ryu Ga Gotoku Studio ont confirmé la tenue d’un événement spécial baptisé “Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven”, programmé pour le 6 mai 2026. Cette présentation devrait offrir un aperçu plus détaillé du gameplay, de l’histoire et du casting du jeu.

Stranger Than Heaven arrivera sur Xbox Series, PC et Xbox Play Anywhere, avec un accès en Day One sur Xbox Game Pass. La date de sortie reste pour le moment inconnue.