Titan est le prochain combattant d’Invincible VS : voici son trailer

Les annonces s’enchaînent pour Invincible VS, et il y a de quoi : il arrive dans quelques semaines. Avec 18 combattants prévus, le jeu de combat 2v2 de Quarter Up a accueilli son 17è personnage parmi le roster de base hier. Il ne s’agit nulle autre que Titan, l’antihéros des comics Invincible connu par sa force brute de berserker. Son arrivée coïncide également avec le déploiement de la bêta ouverte, qui ouvrira ses portes le 9 avril prochain.

Bande-annonce et bio du personnage dans les prochaines lignes !

Voir aussi : Invincible VS : Allen the Alien rejoint le roster, la bêta ouverte se confirme

Plus berserk que Titan, tu meurs…

Avec l’arrivée de Titan dans Invincible VS, le roster de lancement se rapproche de sa version finale. 17è personnage des 18 prévus, Titan s’illustre dans la catégorie des combattants dits “bruisers”, capables d’encaisser tout en infligeant de lourds dégâts. Son gameplay repose essentiellement sur une pression constante au corps-à-corps, avec des attaques lentes mais particulièrement puissantes.

Mais là où le personnage se distingue réellement, c’est par sa capacité à maintenir l’avantage une fois engagé. Titan est conçu pour avancer, absorber les coups adverses et imposer son rythme, rendant toute tentative de reprise de distance particulièrement risquée pour ses opposants. Autrement dit, il peut continuer à attaquer même lorsqu’il est touché, ce qui en fait une véritable menace dans les échanges rapprochés.

Au cœur de son panel de coups se trouve une mécanique, baptisée “Stone Skin”. Comme son nom l’indique, cette capacité lui permet de transformer sa peau en une matière rocheuse extrêmement résistante et bénéficier de super armor sur plusieurs de ses attaques. Autrement dit, il peur ignorer les interruptions adverses pendant ses actions offensives.

Regardez :

17 personnages jouables pour la bêta d’Invincible VS

Titan sera jouable durant la prochaine phase de bêta ouverte d’Invincible VS, qui aura lieu le 9 avril 2026. Et, avec Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Cecil Stedman, Allen the Alien, Anissa, Battle Beast, Bulletproof, Dupli-Kate, Ella Mental, Lucan, Monster Girl, Powerplex, Rex Splode, Robot et Thula, il ne reste plus qu’un seul combattant à dévoiler. Vous pariez sur qui ?

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