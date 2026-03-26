TUTO – Comment utiliser Visual Intelligence pour identifier des lieux et objets avec votre iPhone 17 ?

L’iPhone 17 marque une étape majeure dans l’intégration de l’intelligence artificielle grâce à Visual Intelligence (Intelligence Visuelle). Directement intégrée à iOS 26, cette fonction permet à votre appareil de « comprendre » ce qu’il voit à travers l’objectif ou ce qui s’affiche sur votre écran. Que vous souhaitiez identifier une plante, réserver une table dans un restaurant en un clin d’œil ou obtenir des informations sur un produit, ce tutoriel vous explique tout de A à Z.

Contrairement à une simple recherche par image, Visual Intelligence utilise la puissance d’Apple Intelligence pour analyser le contexte en temps réel. Elle se distingue par sa polyvalence :

Identification physique : Analyse des objets, lieux et textes via l’appareil photo.

: Analyse des objets, lieux et textes via l’appareil photo. Identification à l’écran : Analyse de ce qui s’affiche dans vos applications (Instagram, Safari, etc.).

: Analyse de ce qui s’affiche dans vos applications (Instagram, Safari, etc.). Connexion aux services tiers : Possibilité de poser des questions complexes à des modèles comme ChatGPT ou Gemini directement depuis l’interface.

2. Configuration et activation sur votre iPhone 17

Avant de commencer, assurez-vous que la fonctionnalité est bien activée dans vos réglages. Sur l’iPhone 17, Visual Intelligence est principalement pilotée par le bouton Commande de l’appareil photo (Camera Control).

Ouvrez les Réglages (icône engrenage). Allez dans la section Appareil photo. Appuyez sur Commande de l’appareil photo. Vérifiez que l’option de lancement pour Visual Intelligence est activée (généralement via un appui prolongé).

3. Identifier des objets et des lieux dans le monde réel

C’est l’usage le plus courant : pointer votre iPhone vers quelque chose pour obtenir des détails instantanés.

Étape 1 : Pointer et maintenir

Maintenez le doigt appuyé sur le bouton Commande de l’appareil photo tout en dirigeant l’objectif vers votre cible. Nul besoin d’ouvrir l’application Photo au préalable.

Étape 2 : Analyser les résultats

Pour un lieu (Restaurant, boutique) : L’iPhone affiche immédiatement le nom, les horaires d’ouverture, les avis et même un bouton pour réserver ou consulter le menu.

: L’iPhone affiche immédiatement le nom, les horaires d’ouverture, les avis et même un bouton pour réserver ou consulter le menu. Pour un objet (Plantes, animaux, produits) : Touchez le résultat qui apparaît en haut de l’écran pour obtenir une fiche détaillée. Vous pouvez également lancer une recherche pour trouver des produits similaires sur le Web.

: Touchez le résultat qui apparaît en haut de l’écran pour obtenir une fiche détaillée. Vous pouvez également lancer une recherche pour trouver des produits similaires sur le Web. Pour du texte : Visual Intelligence peut traduire un panneau, résumer un document ou ajouter un événement à votre calendrier à partir d’un prospectus.

4. Utiliser l’IA pour le contenu affiché à l’écran

Visual Intelligence ne s’arrête pas au monde physique. Elle peut aussi analyser ce que vous regardez sur votre iPhone.

Appuyez simultanément et brièvement sur le bouton latéral et le bouton d’augmentation du volume (comme pour une capture d’écran classique). Au lieu de simplement enregistrer l’image, touchez l’option Intelligence Visuelle qui apparaît. Vous pouvez alors : Entourer un élément spécifique pour le rechercher.

spécifique pour le rechercher. Appuyer sur Résumer pour condenser un long article de blog.

pour condenser un long article de blog. Utiliser Demander pour interroger ChatGPT sur le contenu de l’image (par exemple : « Où puis-je acheter ces chaussures ? »).

5. Aller plus loin avec ChatGPT et les services d’IA

L’une des forces de l’iPhone 17 est l’intégration transparente de modèles d’IA tiers.

Si les informations fournies par Apple ne suffisent pas, vous pouvez basculer sur un agent conversationnel :

Une fois l’objet capturé par Visual Intelligence, appuyez sur le bouton Plus ou l’icône GPT/Gemini. Posez votre question. Exemple : « Cet étui de protection est-il compatible avec la charge MagSafe ? » L’IA analysera les détails visuels de l’objet pour vous fournir une réponse précise et argumentée.

Résumé des commandes rapides

Action Commande Identifier un lieu/objet Appui prolongé sur Commande de l’appareil photo Analyser l’écran Capture d’écran + option Intelligence Visuelle Traduire du texte Pointer l’appareil + bouton « Traduire » Ajouter un événement Pointer une affiche + bouton « Calendrier »

Note : Veillez à maintenir votre iOS à jour pour bénéficier des dernières optimisations d’Apple Intelligence et des nouvelles langues supportées.

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