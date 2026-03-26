iOS 26.4 est disponible : IA, Apple Music et sécurité, ce qu’il faut savoir

Apple vient de déployer iOS 26.4. Il s’agit d’une mise à jour riche en fonctionnalités qui prépare le terrain pour le futur iOS 27. Entre l’arrivée de l’IA générative dans Apple Music et des renforcements de sécurité majeurs, voici notre analyse complète des nouveautés apportées par cette mise à jour sur votre iPhone.

L’IA s’invite dans Apple Music avec Playlist Playground

La grande star de cette version 26.4 est sans conteste l’intégration de l’intelligence artificielle au sein d’Apple Music. Avec la fonction Playlist Playground, Apple répond directement à la concurrence en permettant de créer des listes de lecture via des commandes textuelles (prompts).

Que vous demandiez « une ambiance jazz pour lire sous la pluie » ou « un mix survitaminé pour une séance de HIIT », l’algorithme génère une sélection personnalisée. On note également l’apparition d’un onglet « Concerts ». Cet onglet utilise la géolocalisation pour vous suggérer des événements liés aux artistes de votre bibliothèque.

La protection contre le vol devient la norme sur iOS 26.4

Apple franchit une étape supplémentaire dans la protection des données personnelles. La fonctionnalité de Protection en cas de vol de l’appareil est désormais activée par défaut lors de la mise à jour.

Ce réglage impose une validation par Face ID ou Touch ID (avec un délai de sécurité d’une heure dans les lieux inconnus). Et ce, pour modifier les paramètres sensibles comme le mot de passe de l’identifiant Apple. Une mesure indispensable pour décourager les pickpockets en milieu urbain.

Interface et Accessibilité : des détails qui comptent

Côté ergonomie, iOS 26.4 apporte une série d’ajustements subtils mais efficaces :

Réduction des effets « Liquid Glass » : Une option bienvenue pour les utilisateurs souffrant de cinétose ou sensibles aux animations fluides de l’interface.

Une option bienvenue pour les utilisateurs souffrant de cinétose ou sensibles aux animations fluides de l’interface. Gestion du partage de connexion : Enfin une visibilité claire sur la consommation de données de chaque appareil relié à votre iPhone.

Enfin une visibilité claire sur la consommation de données de chaque appareil relié à votre iPhone. Nouveaux Emojis : Huit nouveaux symboles font leur apparition, dont l’orque et le Bigfoot.

Focus sur CarPlay et Safari

Les utilisateurs nomades profiteront d’un Safari plus compact, libérant de l’espace de lecture sur les modèles standards. Quant à CarPlay, il s’enrichit de nouveaux widgets. De plus, il autorise (enfin !) la lecture vidéo via l’application Apple TV, uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt. Par exemple, pour patienter durant les sessions de recharge.

Alors, faut-il installer iOS 26.4 ?

Bien qu’il s’agisse d’une version intermédiaire, iOS 26.4 est une mise à jour charnière. Elle montre la direction prise par Cupertino : une IA plus discrète mais plus utile au quotidien. La stabilité globale du système semble excellente, et les correctifs de sécurité justifient à eux seuls l’installation immédiate.

Notre conseil : Avant toute mise à jour majeure, assurez-vous de disposer d’une sauvegarde iCloud récente et d’au moins 5 Go d’espace libre pour garantir une installation sans accroc.